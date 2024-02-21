KKTC Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu: Türkiye'nin olmadığı bir AB'ye gitmek bizim için intihar demektir KOCAELİ Sanayi Odası meclis toplantısının konuk konuşmacıları KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu ve Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu oldu. Toplantıda konuşan Bakan Amcaoğlu, "Bu saatten sonra Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Türkiye Cumhuriyeti yatırımcısı, yabancı uyruklu yatırımcı diye bir şey söz konusu değil. Hem gönül kapılarımız, hem ülkemizin kapıları artık imzalarla, protokollerle ve mevzuatlarla sizlere açılmış durumda" dedi. Bakan Ertuğruloğlu ise "İçerisinde Rum'un olduğu ki olmaması gerekir, Yunanistan'ın olduğu ama Türkiye'nin olmadığı bir Avrupa Birliği'ne gitmek bizim için intihar demektir; orada bitirirler bizi. Bizim gücümüz ana vatanımızın gücü kadardır" dedi. Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Şubat ayı meclis toplantısı bugün İzmit ilçesinde bulunan KSO meclis toplantı salonunda gerçekleştirildi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu ve Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu'nun konuk konuşmacı olduğu meclis toplantısında KSO Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, Kocaeli Valisi Seddar Yavuz ile sanayiciler ve davetliler hazır bulundu. 'PROTOKOLLERLE TÜRKİYE CUMHURİYETİ YATIRIMCILARI DA RAHATLIKLA YATIRIM YAPABİLECEK' Toplantıda sanayicilere seslenen KKTC Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu, "2022 yılının aralık ayında yapılan yeni Organize Sanayi Bölgeleri Yasası ve tüzüklerle birlikte Türkiye Cumhuriyeti'nin yatırımcıları ile kardeşlerimizle birlikte, yeni yatırım sahaları açma noktasındaki bütün mevzuatları geçtiğimiz haftalarda başta Ekonomi ve Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve Sanayi ve Teknoloji Bakanı Sayın Kacır ile birlikte imzaladık. 2 hafta aralıklarla kendilerini ülkemizde misafir ettik. O protokollere imza attık. O protokollerde olan şuydu; artık Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde, Türkiye Cumhuriyeti yatırımcılarının da gelip rahatlıkla yatırım yapabileceği, yaptığı yatırımın sahibi olabileceği mevzuatlar yürürlüğe girdi. Bu konuda yatırım yapabilmesi, yatırımlarınızın kolaylaştırılması, korunmasıyla alakalı bütün mevzuatlar şu an yasallaştı ve '3'üncü etap' diye adlandırdığımız Güvercinlik Sanayi Bölgesi'ndeki bütün projeler tamamlandı. Şu an ihale konusunda Ankara'nın gündeminde; çok kısa sürede ihalesi tamamlanacak. Bu saatten sonra Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Türkiye Cumhuriyeti yatırımcısı, yabancı uyruklu yatırımcı diye bir şey söz konusu değil. Hem gönül kapılarımız, hem ülkemizin kapıları artık imzalarla, protokollerle ve mevzuatlarla sizlere açılmış durumda" ifadelerini kullandı. 'KIBRIS SORUNUNUN TEK BİR CEVABI VARDIR' 'Kıbrıs sorunu' ve 'Kıbrıs konusu' kavramlarına dikkat çekerek sözlerine başlayan KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu ise "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin varlığı çözümün yasasıdır. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, çözümün önündeki engel değildir; hiçbir zamanda olmadı. Eğer çözüme gidilecekse Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kabulünden geçer. Kıbrıs sorununun bir tek cevabı vardır; Kıbrıs sorunu Rum tarafının 'Kıbrıs Cumhuriyeti' diye tanınıyor olmasıdır. Çözümü de o nedenle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tanınması ve kabul edilmesidir. Bunun anlamı nedir? Rum'un Kıbrıs Cumhuriyeti diye tanınıyor olmasına son vermek demektir" dedi. 'AVRUPA BİRLİĞİ'NİN BİZE DÜŞMANLIK YAPTIĞINI BİLDİĞİM İÇİN ÇOK ELEŞTİREL DÜŞÜNÜYORUM' Bakan Ertuğruloğlu, Türkiye'nin olmadığı bir Avrupa Birliği'ne gitmenin KKTC için intihar olduğunu vurgulayarak, "Avrupa Birliği ile ilgili çok eleştirel düşünen ve konuşan birisiyim. Avrupa Birliği düşmanı olduğumuz için değil ama Avrupa Birliği'nin bize düşmanlık yaptığını bildiğimiz için. Türkiye'nin üyesi olmadığı Avrupa Birliği bizim için bulunmamız gereken bir yer de değildir. Bu konuda da bize yıllar öncesinden birileri, sanki bizden daha fazla iyiliğimizi düşünürlermiş gibi 'Biz de Rumlarla beraber girelim de Türkiye'nin üyeliğine yardımcı olalım.' Bu tür argümanlar benim gibi düşünenler için zekamızla alay etme demektir. Bir kere içerisinde Rum'un olduğu ki olmaması gerekir, Yunanistan'ın olduğu ama Türkiye'nin olmadığı bir Avrupa Birliği'ne gitmek bizim için intihar demektir; orada bitirirler bizi. Bizim gücümüz ana vatanımızın gücü kadardır. Eğer bugün uluslararası camiada bizleri muhatap kabul eden birileri varsa bunun nedeni ana vatanımızın gücüdür" diye konuştu. 'ARTIK BİZE TÜRKİYE'NİN GARANTİSİ ÇAĞ DIŞI KALMIŞ BİR GARANTİDİR DİYE KONUŞAMAYACAKLARDIR' Ertuğruloğlu, Birleşmiş Milletler'i eleştirerek, "Kıbrıs sorununu Rum tarafının Kıbrıs Cumhuriyeti diye tanınıyor olmasıdır. Buna sebep olan da Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 5 tane üyesidir. İşte bugün Gazze konusunda rezil olmuş o 5 tane üye, ateşkes kararını bile veto edebilen ülkeler. AB garantisi diyen bizleri, 'Türkiye'nin garantisinden başka garanti kabul etmeyiz' diyen bizleri eleştirip de 'Artık garanti sistemleri çağ dışı kalmıştır', 'Avrupa Birliği garantisi', işte 'Kıbrıs Cumhuriyeti AB üyesidir; biz de o kapsamda araya girelim, AB garantisi bize yeter' diyenlerin Filistinliler konusunda AB'nin ne durumlara düştüğünü, BM'nin ne durumlara düştüğünü görünce herhalde artık bize 'Türkiye'nin garantisi çağ dışı kalmış bir garantidir' diye konuşamayacaklardır. Ana vatanın Avrupa Birliği ile olan ilişkilerinin tabi ki daha iyiye gitmesi yönünde biz de izliyoruz. İnşallah Avrupa Birliği Türkiye ilişkileri gitmesi gereken yere gidebilecektir ama ben şahsen bundan kuşku duyarım. Avrupa Birliği'nin Türkiye'yi üye kabul edecek bir birlik olduğunu düşünmüyorum ama bu şu demek değildir; 'Türkiye AB ile ilişkilerini noktalasın' Hayır" ifadelerine yer verdi. 'KIBRIS KONUSU TÜRK ULUSUNUN DA MESELESİ' Kıbrıs konusunun Türk ulusunun da meselesi olduğunu belirten Ertuğruloğlu, "Bizler, sizlerle beraber, sizlerin bu gücünüzü Kuzey Türk Cumhuriyeti'ne de yansıtarak, Kıbrıs Türk insanıyla beraber hareket ederek, beraber yaratarak Kıbrıs konusunun sadece Kıbrıs Türk'ünün Kıbrıs Rum'u ile olan bir meselesi değil, Türk ulusunun bir meselesi olduğunu dünyaya vurgulayarak hareket etmek durumundayız" dedi.

Demirören Haber Ajansı Giriş: 21.02.2024 - 14:43 Güncelleme: 21.02.2024 - 14:50 facebook

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