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Yargıtay kararı bozdu, yeniden yargılanan cinayet sanığı müebbet hapse çarptırıldı

DHA

Yargıtay kararı bozdu, yeniden yargılanan cinayet sanığı müebbet hapse çarptırıldı


Dinçer AKBİR/İZMİT(Kocaeli), (DHA)KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde, 2016 yılında iş ortağını öldürdüğü gerekçesiyle yargılandığı davada ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırılan Mehmet Korucuoğlu, Yargıtay'ın kararı bozmasının ardından yeniden yapılan yargılamada müebbet hapis cezası aldı.
Körfez ilçesinde 5 yıl önce Mehmet Korucuoğlu, iş ortağı Cemalettin Çelik'i tüfekle vurarak öldürdü. Tutuklanan Korucuoğlu, Tasarlayarak öldürme´ suçundan yargılandığı davada ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkum edildi. Mehmet Korucuoğlu'nun avukatlarının karara itirazı üzerine dosya Yargıtay'a gönderildi. Yargıtay 1. Ceza Dairesi tarafından yapılan inceleme sonrasında karar bozularak yargılamanın yeniden yapılmasına karar verildi. Dava bugün Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeniden görüldü. Duruşmaya sanık Mehmet Korucuoğlu tutuklu bulunduğu cezaevinden SEGBİS sistemi ile katılırken, öldürülen Cemalettin Çelik'in babası Reşat Çelik ve tarafların avukatları salonda hazır bulundu.
Mehmet Korucuoğlu mahkemede, "Adaletin tecelli edeceğine inanıyorum. Yargıtay bozma ilamındaki lehime olan kararlar ile haksız tahrik indirimlerinin de uygulanmasını talep ediyorum" dedi. Daha sonra söz verilen Cemalettin Çelik'in babası Reşat Çelik ve avukatı ise sanığın daha önce verilen ceza ile cezalandırılarak herhangi bir indirim yapılmaması talebinde bulundu.
Taraflara söz verilmesinin ardından Cumhuriyet Savcısı mütalaasını açıkladı. Mütalaada, Korucuoğlu'nun Yargıtay'ın bozma ilamına uyularak `Tasarlayarak öldürme´ suçu yerine `Kasten öldürme´ suçundan cezalandırılmasını talep etti. Mahkeme heyeti, Mehmet Korucuoğlu'nun `Kasten öldürme´ suçunu işlediğine kanaat getirerek müebbet hapis cezası verdi.DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / İzmit Dinçer AKBİR
2021-02-25 15:47:44

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