Çayırova Üstgeçidi kuzey kısmı 15 gün kapalı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin kent genelindeki üst geçitlerdeki merdiven ve asansörlerin periyodik bakım ve onarım çalışmaları kapsamında Çayırova Üstgeçidi’nin kuzey kısmında bulunan yürüyen merdivenler, bugünden itibaren 15 gün boyunca kullanıma kapatılacak.

Büyükşehir Yapı Kontrol Dairesi Başkanlığı Enerji, Aydınlatma ve Mekanik İşler Şube Müdürlüğü ekipleri vatandaşların güvenli ve konforlu bir şekilde yürüyen merdiven ve asansörleri kullanabilmesi amacıyla Kocaeli genelindeki bütün ilçelerde yürüyen merdivenlerin periyodik bakımlarını yapıyor. Turgut Özal, Adnan Menderes, Mimar Sinan ve Çayırova Üst geçitlerinde bulunan 16 adet yürüyen merdivenin güvenlik donanımlarının ve mekanik aksamlarının yenilenmesi büyükşehir belediyesi tarafından planlandı.

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