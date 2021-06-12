Kocaelispor, Semih Kardeniz ile yola devam edecek

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– Kocaelispor, 2 sezondur takımda forma giyen Semih Karadeniz ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.

TFF 1. Lig hazırlıklarını sürdüren ve iddialı isimleri kadrosuna katarak yeni sezona Süper Lig hedefiyle başlamaya hazırlanan Kocaelispor’da iki sezondur forma giyen 24 yaşındaki bek oyuncusu Semih Karadeniz ile sözleşme yeniledi. Kocaelispor, Semih Karadeniz ile sözleşme uzatarak 1+1 yıllık imza attı.

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