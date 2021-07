Körfez'de kamp ateşi yandı

Körfez Belediyesi ve Körfez Kent Konseyi Gençlik Meclisi, üniversite sınavına giren ve okullarında derece elde eden öğrencileri 2 günlük kampta ağırladı.

Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından düzenlenen kamp, Alihocalar Köyü’nde bulunan kamp alanında gerçekleştirildi. Gün boyu aktivitelerin gerçekleştirildiği programda, akşam kamp ateşi yakıldı, söyleşi gerçekleştirildi, mini konser eşliğinde halaylar çekildi. Programa Başkan Şener Söğüt'ün yanı sıra başkan yardımcıları İbrahim Çırpan, Osman Yurt ve Levent Yılmaz da katıldı. Kamp, sabah saatlerinde yaklaşık 2 saat süren doğa yürüyüşü ile başladı. Çocuklar Körfez’in gizli güzelliklerini yerinde görme fırsatı yakaladı. Ayrıca eğitmenler tarafından çocuklara yürüyüş sırasında doğa ile ilgili olarak çeşitli bilgiler verildi.

Keyif dolu aktiviteler

Gün boyu ata binme, ok atma, spor etkinlikleri gibi aktiviteler gerçekleştirilirken, akşam ilk olarak kamp ateşi yakıldı. Programın akşam özel konuğu ise TRT’nin sevilen programlarından ‘Doğadaki İnsan´ programının yapımcısı ve sunucusu Serdar Kılıç oldu. Açılışta ilk olarak Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt kısa bir konuşma gerçekleştirdi.

"Günün öznesi sizlersiniz"

"Bugünün öznesi siz gençlersiniz" diyen Başkan Şener Söğüt, "Sizleri diğer öğrencilerimizden ayıran bir özellik var; Başarınız. Başarınızı da kutluyorum. Marifet iltifata tabidir. Hakikaten yorucu bir eğitim dönemi geçirdiniz. Büyük bir gayret ve efor sarf ettiniz. Her biriniz gönlünüzde ve hayalinizde olan bölümlere, okullara yerleşirsiniz inşallah. Sizler bizim geleceğimizsiniz.

Amacımız, hedefimiz sizleri çok güçlü, eğitimli, bilgili, birikimli olarak yetişmeniz için gerekli olanakları sağlamak. En önemli görevimiz ve hedefimiz bu. Bugün birlikte eğlenelim, sohbet edelim, Serdar Bey’i dinleyelim. Bize doğanın güzelliğini anlatsın. Temennim; temennileriniz hayatınız olsun" ifadelerini kullandı.

Serdar Kılıç doğayı anlattı

Serdar Kılıç ise hem doğa ile ilgili bilgiler aktardı, hem de hayatından kesitler ile çocuklara doğa sevgisini aşılamayı amaçladı. Körfez’in köylerinin eski bir tarihi olduğunu belirten Kılıç, "Keşke daha erken gelseydim ve buradaki güzellikleri daha fazla görebilseydim. Her kültürü hem de doğal zenginlikleri ile güzel ve özel bir bölgede yaşıyorsunuz" dedi.

Ateş, müzik, eğlence

Serdar Kılıç’ın konuşması sonrasında da Mesut Çakır, sevilen eserleri seslendirdiği mini bir konser verdi. Kamp ateşi başında müzik ziyafeti sonrasında hep birlikte halaylar çekildi. Başkan Şener Söğüt de gençlerle birlikte halay çekerken, program sonrasında da gençlere küçük birer hediye takdiminde bulundu.

