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        Haberler Spor Futbol 1. Lig Gençlerbirliği Kocaelispor: 2 - Gençlerbirliği: 2 MAÇ SONUCU - Futbol Haberleri

        Kocaelispor: 2 - Gençlerbirliği: 2 MAÇ SONUCU

        Trendyol 1. Lig'in 10. haftasında Kocaelispor ile Gençlerbirliği, 2-2 berabere kaldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.10.2023 - 21:36 Güncelleme: 28.10.2023 - 21:36
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        Kocaeli'de 4 gol var kazanan yok
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        Stat: Yıldız Entegre Kocaeli Stadyumu

        29 Ekim 2023 Cumhuriyetimizin Yüzüncü Yılı

        Hakemler: Mehmet Ali Özer, Oğuz Kağan Çalışır, Hasan Hüseyin Tetik

        Kocaelispor: Harun Tekin, Emir Ortakaya, Yusuf Cihat Çelik (Dk. 74 Fofana), Candeias, Beridze (Dk. 85 Kouakou), Atila Turan, Yusuf Emre Gültekin (Dk. 74 Mert Çölgeçen), Amaral (Dk. 63 Barış Alıcı), Burak Öksüz, Oğuz Ceylan, Douglas (Dk. 85 Atabey Çiçek)

        Gençlerbirliği: Orkun Özdemir, Nzaba, Enes Keskin (Dk. 64 Ensar Kemaloğlu), Mustapha Yatabare, Kayode, Yasin Güreler (Dk. 46 Özgür Çek), Sambou Yatabare (DK. 45+1 Akabueze), Alperen Babacan, Musa Çağıran, Muhammed Himmet Ertürk (Dk. 64 Buğra Çağıran), Rodrigues (Dk. 88 Oltan Karakullukçu)

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        Goller: Dk. 30 Candeias, Dk. 77 Beridze (Kocaelispor), Dk. 88 Kayode, Dk. 90 Musa Çağıran (Gençlerbirliği)

        Sarı kartlar: Dk. 45+3 Burak Öksüz, Dk. 79 Harun Tekin (Kocaelispor), Dk. 11 Musa Çağıran, Dk. 28 Enes Keskin, Dk. 66 Kayode, Dk. 87 Nzaba (Gençlerbirliği)

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