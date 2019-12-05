Kolay su böreği tarifi, nasıl yapılır?

Geleneksel tarifleri aslına uygun pratikleştirmek çok zor. Yemek emek işidir diye boşa dememişler ancak yoğun çalışma temposunda bazı geleneksel yemeklerimizi basitleştirmek çalışan hanımlarımızı mutlu edecektir. KolaySu Böreği kendini şımartmak veya komşularınızı çatlatmak için birebir.

Kolay Su Böreği Malzemeler;

2 yemek kaşığı sıvı yağ

3 adet yumurta

Yarım su bardağı süt

400 gram beyaz peynir

1 tutam tuz

5 adet yufka

Yarım demet maydanoz

Kolay Su Böreği Yapılışı;

Beyaz peynir ve maydanozu bir kap içinde karıştıralım.

Bir kâse içerisinde tuz ve yumurtayı çırpıp sütü ve sıvıyağı ilave edin.

Yuvarlak fırın tepsinin yağlayın ve en alt katmanına ilk yufkanızın kenarları dışarı sarkacak şekilde yerleştirin.

Kalan 4 yufkayı 4 eşit parçaya bölün, yumurta, tuz ve sıvıyağ karışımını iç harcınızla karıştırın.

Yufkaları ilk kat yufkanın üzerine gelişigüzel bir şekilde yerleştirin ve iç harcın hepsini bu kata koyun.

Kalan yufkaları harcı kapatacak şekilde yerleştirin.

Son olarak kenardan sarkan yufkaları tepsinin içine doğru kapatın.

Yumurtalı karışımı üste döküp yayın.

Buzdolabında 1 saat kadar bekletin.

Dolaptan çıkardığınız böreği dilimleyip 40-45 dakika fansız bir programda 190 derece ısıda pişirin.

Su Böreğinin Püf Noktaları;