"Kolonya içti" öldü iddiası! 0:00 / 0:00

AA

Samsun'un Bafra ilçesinde alınan bilgiye göre, Aktekke Mahallesi'ndeki evinde 18 Ekim'de kolonya içtiği söylenen Ahmet O. (55), bir süre sonra fenalaştı.

HASTANEDE TEDAVİ ALTINA ALINDI

AA'da yer alan habere göre sağlık ekiplerince Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ahmet O, buradaki müdahalenin ardından Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezine sevk edildi.

MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Ahmet O. yapılan tüm müdahalelere karşın kurtarılamadı. Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.