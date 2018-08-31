Her yıl olduğu gibi bu yıl da 30 Ağustos Zafer Bayramı yurt genelinde büyük bir coşku ve gurur ile kutlandı. Büyük Zafer'in 96'ncı yıldönümünde, Türkiye'nin bayraklarla donandığı anlamlı güne birçok kentte askerlerin gerçekleştirdi gösteriler damgasını vurdu. Bu gösterilerden biri de dün sabah saat 10.30'da Kastamonu Vilayet Meydanı'nda gerçekleşti. Vilayet Meydanı'na Al bayraklarla gelen Kastamonululara ise İl Jandarma Komanda Bölüğü tarafından hafızalardan silinmeyecek bir "Efe" gösterisi sunuldu.

BÜYÜK BEĞENİ TOPLADILAR

Anıl ismindeki bir Mehmetçik tarafından bir ay boyunca gece gündüz yapılan çalışma ile Ege'nin vazgeçilmez halk oyununu öğrenen 16 asker meydanı dolduran vatandaşların karşısına çıktı. "Komando Efe"lerin 5 dakikayı bulan ve hatasız sergilediği oyun, izleyenlerden çok büyük alkış aldı. İşte yerde aslan, gökte kartal misali teröre geçit vermeyen ve HABERTURK.COM takipçimiz tarafından bizimle paylaşılan o görüntüler; jandarma komandoların halk oyunundaki hüneri...

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