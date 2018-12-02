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İzmir'de kendilerini polis, jandarma ve savcı olarak tanıtıp Almanya'da yaşayan biri Türk kökenli 46 Alman vatandaşını telefonla 278 bin 786 avro dolandıran uluslararası suç örgütü, İzmir polisinin titiz çalışmasıyla çökertildi.
AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, telefonda kendilerini polis, jandarma ve savcı olarak tanıtan çetenin 46 Alman vatandaşını dolandırdığı İzmir polisinin çalışması sonucu ortaya çıkarıldı.
Almanya'da yaşayan Türk kökenli Alman vatandaşının telefonla dolandırıldığını Türk polisine bildirmesi üzerine İzmir Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.
Araştırma sonucu Türk kökenli kişinin parayı İzmir'de oturan B.A. isimli kadının hesabına, B.A'nın da havaleyi, babasına, annesine ve kardeşlerine yönlendirdiği, bu kişilerin de hesaptaki paraları çektiği belirlendi.
"KOMİSER WOLF"
Aynı hesaba hepsi Alman vatandaşı 46 kişinin 278 bin 786 avro para gönderdiğini tespit eden polis, INTERPOL aracılığıyla Alman vatandaşlarının bilgisine başvurdu.
Müştekilerin kendisini "Komiser Wolf" olarak tanıtan kişinin verdiği hesaba para gönderdiklerini ve şikayetçi olduklarını bildirmeleri üzerine şüphelilerin İzmir'deki adreslerine operasyon düzenlendi.
Operasyonda "Komiser Wolf" lakaplı suç örgütü elebaşı olduğu öne sürülen R.F. ile 8'i kadın 20 şüpheli gözaltına alındı.
R.F'nin evindeki aramada, Almanca ve Türkçe yazılı 6 sayfa "ceza kararnamesi" ibareli belge, 2 tabanca, 4 şarjör ve çok sayıda mermi, cep telefonu ve esrar ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan R.F. ile birlikte yaşadığı B.A'nın aralarında olduğu 11 şüpheli tutuklandı, diğerleri ise serbest bırakıldı.GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
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