Komşuları evin ışıklarının sürekli yandığını fark etti!
Burdur'da, 64 yaşındaki Şahin Korkmaz'ın komşuları, yalnız yaşayan Korkmaz'ın evinin ışıklarının sürekli yandığını fark etti. Durumu oğluna bildirdiler. Eve gelen oğlu, babasını yerde hareketsiz yatarken buldu. Korkmaz'ın öldüğü belirlendi
Burdur merkez Değirmenler Mahallesi Divanbaba Caddesi'ndeki müstakil evde yalnız yaşayan Şahin Korkmaz'ın ışıklarının sürekli açık olmasından şüphelenen komşuları oğlunu aradı.
BABASINI HAREKETSİZ OLARAK BULDU
DHA'da yer alan habere göre gelen oğlu girdiği evde babasını yerde hareketsiz gördü.
HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ
Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Şahin Korkmaz'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.
Korkmaz'ın cenazesi belediye morguna konuldu.