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        Haberler Gündem Konuşmak için evinden çağırdığı husumetlisini ayağından vurdu - Güncel haberler

        Konuşmak için evinden çağırdığı husumetlisini ayağından vurdu

        Bursa'da Yıldırım K., konuşmak üzerine evinin önüne gelen husumetlisi Süleyman G. tarafından tabancayla ayağından vuruldu. Polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.05.2024 - 00:28 Güncelleme: 11.05.2024 - 00:28
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        Konuşmak için çağırdı! Ayağından vurdu
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        Olay, saat 22.30 sıralarında Yıldırım ilçesi Demetevler Mahallesi B214 Sokakta meydana geldi.

        Süleyman G., aralarında daha önceden husumet bulunan Yıldırım K.'yı konuşmak için oturduğu evinin önüne gelerek dışarıya çağırdı. Taraflar arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Bu sırada Süleyman G. yanında getirdiği tabanca ile Yıldırım K.'ya ateş açtı.

        Ayağından yaralanan Yıldırım K. acı içinde yere yığılırken, şüpheli Süleyman G. ise olay yerinden kaçtı. Silah sesi üzerine dışarıya çıkan mahalleli durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler tarafından ilk müdahalesi yapılan Yıldırım K., Bursa Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Polis ekipleri kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

        Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

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