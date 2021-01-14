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Konutta yıllık 1,5 milyon adetlik satışla tüm zamanların rekoru kırıldı

Türkiye geneli konut satışında geçen yıl 1,5 milyon adetle tüm zamanların yıllık rekoru kırıldı. Bundan önceki en yüksek rakam 1 milyon 409 bin adetle 2017'de görülmüştü. Sektör temsilcileri, bu rekora en büyük katkıyı "yeni normale geçiş sürecinde kamu bankalarınca başlatılan düşük faizli destek kredisinin" sunduğu görüşünde birleşiyor

Konutta yıllık 1,5 milyon adetlik satışla tüm zamanların rekoru kırıldı
AA

Türkiye geneli konut satışında geçen yıl 1,5 milyon adetle tüm zamanların yıllık rekoru kırıldı. Sektör temsilcileri, bu rekora en büyük katkıyı "yeni normale geçiş sürecinde kamu bankalarınca başlatılan düşük faizli destek kredisinin" sunduğu görüşünde birleşiyor.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) rakamlarına göre, konut satışları 2020'de bir önceki yıla göre yüzde 11,2 artarak 1 milyon 499 bin 316'ya ulaştı. Bu dönemde ipotekli konut satışları ise yüzde 72,4 artarak 573 bin 337 oldu.

Bundan önceki en yüksek rakam 1 milyon 409 bin 314 adetle 2017'de görülmüştü. Salgına rağmen bundan önceki en yüksek rakama göre yüzde 6,4 artış yaşandı. Bundan önceki en yüksek rakamdan 90 bin adet fazla konut satışı gerçekleşti.

Sektör temsilcileri, bu rekora en büyük katkıyı "yeni normale geçiş sürecinde kamu bankalarınca başlatılan düşük faizli destek kredisinin" sunduğu görüşünde birleşirken, vatandaşın konuta olan ihtiyacının da önemine dikkati çekiyor.

"DÜŞÜK FAİZ TEŞVİKİ OLMADAN BU RAKAMLARA ULAŞMAK ÇOK ZORDU"

İstanbul İnşaatçılar Derneği (İNDER) Yönetim Kurulu Başkanı Nazmi Durbakayım, yaptığı açıklamada, geçen yıl kırılan rekorun 2021 için kendilerine umut verdiğini belirterek, "Sektörün tek başına bu rekor satışa ulaşması çok zordu. Kamu bankalarının faiz desteği ile bu satışı gerçekleştik." dedi.

Faizlerde yaşanan artışa işaret eden Durbakayım, TCMB'nin kısa süre içerisinde faiz indirmesinin çok mümkün gözükmediğini, bu nedenle geçen yıl verilen teşvikinin bir benzerinin en azından birinci el konutlar için 2021'de de verilmesi gerektiğini söyledi.

Durbakayım, "Artan maliyetlerin desteğini alan bir fiyat artışının önüne geçmek için yapılması gereken en doğru strateji birinci el arzını artırarak fiyat dengesi sağlamaktır diye düşünüyoruz." diye konuştu.

"GAYRİMENKUL BU YIL DOLARDAN FAZLA PRİM YAPTI"

Konut Geliştiricileri ve Yatırımcıları Derneği (KONUTDER) Başkanı Altan Elmas, hazirandan itibaren yaklaşık 3 ay devam eden düşük faizli kampanya döneminin rekoru getirdiğini belirterek, devam eden aylarda kademeli düşüşler yaşandığını bildirdi.

Sıkıntılı geçen 2020'nin konut stokunun erimesi açısından verimli bir yıl olduğunu dile getiren Elmas, "Türk insanına yatırım sorulduğunda altınla konutun baş başa gittiği görülüyor. Gayrimenkul sektörü bu sene dolardan fazla prim yaptı. Geçen yıl hem birinci hem de ikinci elde konut stokları ciddi şekilde eridi." açıklamasında bulundu.

Elmas, faizler artsa da sektörün üretimi sürdürdüğünü kaydederek, ancak hem faizlerdeki hem de fiyatlardaki artış nedeniyle ilk çeyreğin kolay geçmeyeceğini ifade etti.

Bahar aylarının sonuna doğru hem aşının hem de tedbirlerin etkisiyle salgının büyük oranda hem Türkiye'nin hem de dünya gündeminin birinci başlığı olmaktan çıkacağını kaydeden Elmas, "Ertelenmiş talepler, yabancıya satış ve gayrimenkulün tekrar insanların gündemine bir yatırım aracı olarak girmesiyle ikinci çeyrekle birlikte daha pozitif bir havada konuşacağız." dedi.

Elmas, bu yıl yeni projelerin devreye gireceğini ve daha çok tanıtım etkinliği görüleceğini belirterek, "İyi bir sene bekliyoruz. Makul bir büyüme yılı olacağını umuyoruz." diye konuştu.

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