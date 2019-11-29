Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
HaberlerGündem

Konya'da hapisten 20 gün önce çıkan şahıs, eski ortağına 9 el ateş etti

Konya'da eski ortağını silahla vurup yaralayan ve olaydan sonra tutuklanarak cezaevine konulan şahıs, cezaevinden çıktıktan sonra eski ortağına 9 el ateş etti. Gözaltına alınan saldırgan işlemlerinin ardından tutuklandı

konya

Olay, Konya'nın Selçuklu ilçesi Binkonutlar Mahallesi Cevherhan Sokak'ta bulunan bir sitede meydana geldi. Habertürk'ten Zafer Samancı'nın haberine göre İlker Tuğrul Uğurlu, araba alım satımı yaptığı ortağı 41 yaşındaki Mehmet Durmaz’ı 3 ay önce aralarındaki alacak verecek meselesi nedeni ile silahla vurup yaraladı.

20 GÜN ÖNCE TAHLİYE EDİLMİŞTİ

Olay sonrası polis tarafından yakalanan zanlı alınan ifadesinin ardından çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. 65 gün cezaevinde kalan İlker Tuğrul Uğurlu 20 gün önce tahliye edilerek, salıverildi.

Bunun üzerine Mehmet Durmaz Durmaz, dün akşam saatlerinde Uğurlu ile aralarındaki meseleyi konuşup anlaşmak için Uğurlu'nun yöneticiliğini yaptığı siteye geldi. İkilinin arasında konuşma kısa sürede tartışmaya dönüştü.

9 EL ATEŞ ETTİ

Durmaz cebinden çıkardığı muşta ile Uğurlu'nun başına vurdu. Uğurlu da belinden çıkardığı tabancayla Durmaz'a peşpeşe ateş etti.

SALDIRGAN TUTUKLANDI

Sitenin güvenlik kameralarına da yansıyan olayda Durmaz 9 yerinden yaralanırken siteye birlikte geldiği arkadaşı 38 yaşındaki Bahattin Çetinkaya da karnından vuruldu. 2 yaralı ambulansla hastaneye kaldırılarak, tedaviye alındı. Emniyete giderek polise teslim olan İlker Tuğrul Uğurlu işlemlerinin ardından tutuklandı.

24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Son dakika...İçişleri: 2 yabancı terörist sınır dışı edildi
GÜNDEM"2 yabancı terörist sınır dışı edildi"
Son dakika... Gizli tanığa FETÖ'den hapis
GÜNDEMGizli tanıktı, FETÖ'den hapis aldı
Bir yıllık eşi şehidini üniformasıyla uğurladı - Haberler
GÜNDEMŞehidini üniformasıyla uğurladı
Koruma altındaki beyaz eşeklerin sayısı 108’e yükseldi
GÜNDEMSayıları 108'e yükseldi: "Beyaz Eşekler"
İzmir'de sınıf öğretmeninin, öğrencisinin kafasına kitap fırlattığı iddia edildi
GÜNDEMÖğretmenin 9 yaşındaki öğrencisine kitap fırlattığı ...
Apseli diş çekimi sonucu ölmüştü! 'Seyyar dişçi' iddiası mezar açtırdı
GÜNDEM'Seyyar dişçi' iddiası mezar açtırdı
Son dakika... Akılalmaz kaza! Odun keserken boğazını kesti! - Haberler
GÜNDEMOdun keserken boğazını kesti!
Dehşetin ardından tahliye olmuştu! O 'değnekçi' yine bıçakladı - Haberler
GÜNDEMO 'değnekçi' yine bıçakladı
Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Macron beynini kontrol ettir
GÜNDEM'Macron beynini kontrol ettir'
Uluslararası Eğitim Denetimi Kongresi’nin 11'incisi yapılacak
GÜNDEMUluslararası Eğitim Denetimi Kongresi’nin 11'incisi ...
1881 -
1938

Ciner Medya Grubu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X