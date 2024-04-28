Konya'da minibüs TIR'a çarptı: 2 yaralı
Konya'nın Kulu ilçesinde minibüs TIR'a çarptı. Kazada 2 kişi yaralandı
Ankara-Konya kara yolu Yeşiltepe Mahallesi kavşağında, sürücüsünün kim olduğu öğrenilemeyen minibüs, önünde seyreden TIR'a çarptı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada, minibüsteki Taylan A. ve Kemal E. yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Kulu Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Polis ekipleri, kazanın ardından kaçan ve plakası öğrenilemeyen TIR'ın sürücüsünü yakalamak için çalışma başlattı.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.