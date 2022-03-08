KONYA VALİLİĞİ UYARDI: KAR YAĞIŞI...



Hafta ortasına kadar aralıklarla yağmur şeklinde görülecek olan yağışların, 09 Mart 2022 Çarşamba günü il genelinde karla karışık yağmur ve kar şekline dönerek önümüzdeki hafta başına kadar zaman zaman kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.



Kar yağışlarının Konya’nın batısında ve güneyinde kuvvetli, yüksek kesimlerde ise yer yer yoğun olacak şekilde örtü yapması bekleniyor.