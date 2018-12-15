Atiker Konyaspor ile Kasımpaşa, Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Konya'da karşı karşıya geldi. İlk yarısı golsüz sona eren mücadelenin ikinci yarısında tam 5 gol olurken kazanan Konyaspor oldu. Maçın orta hakemi Bülent Yıldırım'ın kararları ise tartışma yarattı.

47. dakikada Veysel Sarı ile girdiği ikili mücadelede topu kazanan Adis Jahovic, ceza sahasına girdikten sonra takımını 1-0 öne geçirdi. Kasımpaşa cephesi bu pozisyonda Veysel'e faul olduğu gerekçesiyle itirazlarda bulundu. Hakem Yıldırım bu pozisyonda VAR'a başvurmasına rağmen golü verince sosyal medyada gündeme geldi.

Dakikalar 55'i gösterdiğinde Kasımpaşa penaltı bekledi. Konyasporlu futbolcunun müdahalesiyle ceza sahası içerisinde yerde kalan Samuel Eduok penaltı bekledi. Kasımpaşalı oyuncuların itirazı sonrasında Bülent Yıldırım VAR'a gitti. VAR'da pozisyonu inceleyen Yıldırım tartışmalı şekilde 'Devam' kararı verince sosyal medyada tartışmalar başladı.

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