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Konya'da tartışma VAR!

Kasımpaşa, Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Atiker Konyaspor'a 3-2 mağlup oldu. Nefesleri kesen maçta ise hakem Bülent Yıldırım'ın kararları tartışma yarattı. Jahovic'in attığı ilk golde Veysel Sarı'ya faul olduğu yönünde eleştiriler yapıldı. Kasımpaşa cephesi ikinci yarıda bir pozisyonda da penaltı bekledi. Sosyal medyada Konyasporlu futbolcuyla girdiği ikili mücadelede yerde kalan Eduok'un pozisyonunun penaltı olduğu tartışmaları yaşandı

15 Aralık 2018 Cumartesi, 18:28 | Güncelleme:

Atiker Konyaspor ile Kasımpaşa, Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Konya'da karşı karşıya geldi. İlk yarısı golsüz sona eren mücadelenin ikinci yarısında tam 5 gol olurken kazanan Konyaspor oldu. Maçın orta hakemi Bülent Yıldırım'ın kararları ise tartışma yarattı.

47. dakikada Veysel Sarı ile girdiği ikili mücadelede topu kazanan Adis Jahovic, ceza sahasına girdikten sonra takımını 1-0 öne geçirdi. Kasımpaşa cephesi bu pozisyonda Veysel'e faul olduğu gerekçesiyle itirazlarda bulundu. Hakem Yıldırım bu pozisyonda VAR'a başvurmasına rağmen golü verince sosyal medyada gündeme geldi.

Dakikalar 55'i gösterdiğinde Kasımpaşa penaltı bekledi. Konyasporlu futbolcunun müdahalesiyle ceza sahası içerisinde yerde kalan Samuel Eduok penaltı bekledi. Kasımpaşalı oyuncuların itirazı sonrasında Bülent Yıldırım VAR'a gitti. VAR'da pozisyonu inceleyen Yıldırım tartışmalı şekilde 'Devam' kararı verince sosyal medyada tartışmalar başladı.

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