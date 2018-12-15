Mustafa Denizli yönetiminde flaş sonuçlar alan Kasımpaşa, Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Atiker Konyaspor'a konuk oldu. İlk yarısının golsüz eşitlikle tamamlandığı maçın ikinci 45 dakikası ise gol düellosuna sahne oldu.

Mücadele Konyaspor'un 1-0'lık üstünlüğüyle sürerken sahne alan Mbaye Diagne, 69. dakikada attığı golle skoru 1-1'e getirdi.

Senegalli yıldız bu golden kısa süre sonra bir gol daha attı! Strahil Popov'un asistini gole çeviren yıldız futbolcu 72. dakikada takımını 2-1 öne geçirdi.

Diagne böylece 16 haftası oynanan Süper Lig'deki gol sayısını 18'e yükseltti ve gol krallığındaki iddiasını sürdürdü.

GÖZÜ ALTIN AYAKKABIDA!

Mbaye Diagne geçen günlerde yaptığı açıklamada sezon sonunda Avrupa liglerinde en çok gol atan futbolcuya verilen "Altın Ayakkabı" ödülünü kazanabileceğine inandığını belirtmişti. Bunu konuşmanın oldukça erken olduğunu kaydeden Senegalli yıldız, "Ancak bu performansımı devam ettirirsem ve aynı şekilde çalışmayı sürdürürsem her şeyin kendi açımdan mümkün olduğuna inanıyorum. Bu ödülü de kazanabileceğime inanıyorum." ifadelerini kullanmıştı.

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