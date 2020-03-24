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Konya'daki firmanın "yoğun bakım yatakları"na Avrupalı ilgisi

Konya'da hasta yatağı imalatı yapan bir firma, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) küresel pandemisinin ortaya çıkmasının ardından vaka ve buna bağlı ölümlerin yoğun yaşandığı İtalya, Fransa ve İngiltere başta olmak üzere Avrupa ülkelerinden gelen talepleri karşılamak için yoğun mesai harcıyor.

Konya'daki firmanın
AA

 

Konya'daki "yoğun bakım ünitesi" yatağı üreten firma, Çin'de ortaya çıktıktan sonra tüm dünyayı saran Kovid-19 salgını sonrası aylık üretimini üçe katladı.

Geçen yıl ürettiği hasta yatağı sayısına, bu yılın ilk üç ayında ulaşan firma, Avrupa ve Orta Doğu ülkelerinden gelen talepleri karşılayabilmek için üretimini günde üç vardiyaya çıkardı.

Firmanın Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Çimen, AA muhabirine, küresel bir sorun haline gelen Kovid-19 vakalarının artması ve buna bağlı olarak gerçekleşen ölümlerin ardından insanların daha tedbirli olması gerektiğini ifade ederek, devletin ve Türk halkının alacağı tedbirlerle bu olayın da üstesinden geleceğini söyledi.

Çimen, Kovid-19 salgını sonrası bazı Avrupa ülkelerinden yoğun sipariş aldıklarını belirterek, "Keşke bu yataklara hiç ihtiyaç olmasa ama maalesef bu koronavirüs salgını sonrası çok fazla talep geliyor. Özellikle Fransa, İngiltere, İtalya, Makedonya, Sırbistan, Karadağ, Katar ve Kuveyt'ten yoğun talep alıyoruz. Üretimimizin yüzde 80'ini ihraç etmekteyiz." ifadelerini kullandı.

- Siparişleri yetiştirmek için yoğun mesai

Geçen hafta İngiltere'den yeni bir yüklü bir sipariş aldıklarını belirten Çimen, "Daha önce tek vardiya olarak çalışıyorduk şu anda arkadaşlarımızın özverisi ile üç vardiya olarak çalışıyoruz. Normal üretim kapasitemiz aylık 800 yataktı, şu anda ayda 2 bin civarında yatak üretiyoruz." dedi.

Kendilerini de birer sağlık sektörü çalışanı olarak tanımlayan Çimen, fabrikalarında çalışan işçiler için üst düzey sağlık tedbirleri aldıklarını, düzenli olarak tüm işçilerin ateşlerinin ölçüldüğünü, çalışanların maske kullandığını ve dezenfeksiyon konusunda fabrikaya hassas bir prosedür koyduklarını belirtti.

- "Türkiye'de hasta yatağı sıkıntısı yok"

Türkiye'nin sağlık alanında bir yatak sıkıntısı yaşamadığını kaydeden Zeki Çimen, son yıllarda devletin şehir hastaneleri inşası ile çok büyük sağlık yatırımları gerçekleştirdiğini, ihtiyaç durumunda üretim bandını hızla yerli talebe kaydırarak ülkeyi asla yataksız bırakmayacaklarını sözlerine ekledi.

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