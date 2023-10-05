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        GÜNCELLEME 2 - Konya'da öğretim üyesinin odasında silahla yaralanmasıyla ilgili şüphelilerden biri tutuklandı

        Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu İlahiyat Fakültesinde, bir öğretim üyesinin silahla yaralanmasıyla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı, diğeri serbest bırakıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.10.2023 - 20:11 Güncelleme: 05.10.2023 - 20:11
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        GÜNCELLEME 2 - Konya'da öğretim üyesinin odasında silahla yaralanmasıyla ilgili şüphelilerden biri tutuklandı
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        Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu İlahiyat Fakültesinde, bir öğretim üyesinin silahla yaralanmasıyla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı, diğeri serbest bırakıldı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tahir Uluç'un (46) fakültedeki odasında silahla yaralanmasıyla ilgili, aynı fakültede görevli Prof. Dr. Galip A'nın (60) ardından kardeşi İzzet A'yı da (55) yakaladı.

        İki zanlı, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

        Zanlılardan İzzet A. tutuklandı Prof. Dr. Galip A. serbest bırakıldı​​​​​​​.

        Prof. Dr. Uluç ile Prof. Dr. Galip A. arasında geçmişte yıllık izine çıkma meselesi yüzünden çıkan tartışma nedeniyle husumet bulunduğu öğrenildi.

        Öte yandan, Uluç'un kaldırıldığı Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesindeki tedavisinin sürdüğü belirtildi.

        - İki öğretim üyesi de açığa alındı

        Öte yandan, Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cem Zorlu başkanlığında yapılan toplantıda, her iki öğretim üyesinin de açığa alınması, haklarında idari ve cezai soruşturma açılmasına karar verildiği bildirildi.

        Zorlu, konuya ilişkin AA muhabirine, olay esnasında Özbekistan'da düzenledikleri uluslararası bir kongrede bulunduklarını, konuyu bizzat takip etmek için programını yarıda keserek Türkiye'ye döndüğünü söyledi.

        Yaşanan tatsız olayın kabul edilemez olduğunu ifade eden Zorlu, şunları kaydetti:

        "Son derece üzgünüm. Bilim insanlarının, toplumumuz için örnek olması gerektiği aşikardır. Sevgi, hoşgörü ve güzel ahlakın merkezi bir fakültemizde, sebebi her ne olursa olsun iki öğretim üyesinin aralarındaki sorunu konuşarak, medeni bir şekilde ve hatta örnek teşkil edecek bir olgunlukla çözüme kavuşturmaları beklenirken, şiddete başvurmaları asla hoş görülemez, kabul edilemez. Gerekli idari ve cezai soruşturma süreci ivedilikle başlatılmıştır. Sürecin takipçisi olacağız."

        Necmettin Erbakan Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu İlahiyat Fakültesinde dün, Prof. Dr. Tahir Uluç, silahla bacağından yaralanmış, polis, olaya karıştığı ileri sürülen Prof. Dr. Galip A'yı yakalamış, kardeşi İzzet A'nın da yakalanması için çalışma başlatmıştı.

        Uluç, Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılırken, Rektörlüğün X sosyal medya platformundan yapılan açıklamada, konuyla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldığı bildirilmişti.

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