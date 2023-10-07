Konya'da üzerine saman balyaları düşen kişi öldü
Konya'nın Karapınar ilçesinde üzerine saman balyaları düşen kişi hayatını kaybetti.
Konya'nın Karapınar ilçesinde üzerine saman balyaları düşen kişi hayatını kaybetti.
İlçenin Gaziosmanpaşa Mahallesi'nde kendine ait çiftlikte çalışan Cevdet Karaöz'ün (26) üzerine büyük saman balyaları düştü.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Balyaların altından çıkartılarak ambulansla Karapınar Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Karaöz kurtarılamadı.