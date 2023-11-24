Konya'da mobilya fabrikasında çıkan yangında 5 işçe dumandan etkilendi

Konya'da mobilya fabrikasında çıkan yangında dumandan etkilenen 5 işçi hastaneye kaldırıldı.

Selçuklu ilçesi Büyükkayacık Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren mobilya fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İtfaiye görevlilerince kısa sürede kontrol altına alınan yangında işçiler imalatta kullanılan kimyasal maddenin dumanından etkilendi.

Fabrikanın sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan 5 işçi, kentteki hastanelere kaldırıldı.

Olayda fabrikada küçük çaplı hasar oluştu.

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