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        TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu "Hayatın İlerisi" panelinde konuştu:

        Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, özellikle dizi ve sinema sektörlerinde devletin öncülük ettiği ve desteklediği projelerin çok başarılı olduğunu belirterek, "Sinema ve dizi sektörünün ihracatı 1 milyar doları aştı." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.11.2023 - 16:35 Güncelleme: 23.11.2023 - 16:35
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        TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu "Hayatın İlerisi" panelinde konuştu:
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        Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, özellikle dizi ve sinema sektörlerinde devletin öncülük ettiği ve desteklediği projelerin çok başarılı olduğunu belirterek, "Sinema ve dizi sektörünün ihracatı 1 milyar doları aştı." dedi.

        Hisarcıklıoğlu, Konya Ticaret Odası (KTO) ve TOBB Türkiye Kreatif Endüstriler Meclisi tarafından KTO Konferans Salonu'nda düzenlenen "Turuncu Konuşalım" etkinlikler serisi kapsamındaki "Hayatın İlerisi" panelinin açılışında, bu etkinliklerle sektörün önemli isimleriyle gençleri bir araya getirmeyi hedeflediklerini söyledi.

        Kreatif endüstrilerin düşük yatırım maliyetleriyle küresel rekabette öne çıkmak için yeni fırsatlar sunduğunu aktaran Hisarcıklıoğlu, "Devletin bu potansiyeli desteklemesini çok önemsiyor ve doğru buluyorum. Özellikle dizi ve sinema sektörlerinde devletin öncülük ettiği ve desteklediği projeler çok başarılı oldu. Sinema ve dizi sektörünün ihracatı 1 milyar doları aştı. Türkiye olarak yeni bir gelir kapısı icat ettik ve bulduk. Türkiye'de üretilen dizilerle dünyanın hangi coğrafyasına giderseniz gidin karşılaşıyorsunuz." diye konuştu.

        Hisarcıklıoğlu, 150 ülkede 500 milyona yakın nüfusun Türk dizilerini izlediğini belirterek, dizileri izleyenlerin tatil için Türkiye'ye geldiğini, bu sektörün turizme de ciddi katkısı olduğunu vurguladı.

        Kreatif endüstrisinin reklamcılık, grafik gibi 16 alt sektörünün tamamına devlet desteğinin yönlendirilerek üretilen katma değerin artırılması gerektiğini anlatan Hisarcıklıoğlu, şöyle devam etti:

        "Bu sektörler soyut varlıklardan elde edilen katkıyla ekonomimizi çeşitlendirmektedir. Küresel ekonomide çevreyi kirletmeyen, katma değerli ürünler üretmeyi sağlayan, fikri mülkiyet, telif, patent gibi unsurların önemi her geçen gün artmaktadır. Dünya genelinde kreatif unsurların toplam ekonomik büyüklüğü 2 trilyon doları bulmaktadır. Biz burada denizde bir damla suyuyuz. Bu alanda müthiş bir ufuk var, bunu iyi değerlendirin. İşimizi dijitale taşımak zorundayız."

        - Dijital dünyanın önemini vurguladı

        Hisarcıklıoğlu, dijital dünyanın en fazla para kazandıran alan olduğuna dikkati çekerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "Kreatif endüstriler bu işin tam da merkezinde. Şirketleri mobile taşıyacak olan da sizlersiniz. 2022'de dijital medya reklamlarının yüzde 73'ü mobil cihazlarda yapılmış. Türkiye olarak güçlü olduğumuz bir başka alan da mobil oyunlar. Bu dönüşümü kreatif endüstriler tetikleyecek. Kreatif endüstrinin hacmini artırmak için devletin kurumları ve özel sektörün uyumlu çalışması çok önemli. Bu amaçla kurulan Türkiye Kreatif Endüstriler Meclisi, kamu ile özel sektör temsilcilerini bir araya getirerek sektörün temsil edilme kabiliyetine sahip çıkan en üst çatı kuruluş. Meclisimiz sektörün hak ve hukukunu her ortamda dile getirerek birçok sorunun çözülmesini de sağladı."

        KTO Başkanı Selçuk Öztürk ve Türkiye Kreatif Endüstriler Meclisi Başkanı Ata Kavame'nin açılış konuşmalarının ardından panele geçildi.

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