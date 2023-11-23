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        Konya'da trafik kazasında 2 kişi yaralandı

        Konya'nın Seydişehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.11.2023 - 15:59 Güncelleme: 23.11.2023 - 16:06
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        Konya'da trafik kazasında 2 kişi yaralandı
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        Konya'nın Seydişehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

        Ö.Y. idaresindeki 10 H 1769 plakalı pikap Hacı Seyit Ali Mahallesi Milli Egemenlik Caddesi Belediye Kavşağı'nda F.Ç'nin kullandığı 42 ASN 667 plakalı motosikletle çarpıştı.

        Kazada motosikleti kullanan F.Ç. ile motosikletteki E.A. yaralandı. Yaralılar ambulansla Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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