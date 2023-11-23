Konya'da trafik kazasında 2 kişi yaralandı

Konya'nın Seydişehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Ö.Y. idaresindeki 10 H 1769 plakalı pikap Hacı Seyit Ali Mahallesi Milli Egemenlik Caddesi Belediye Kavşağı'nda F.Ç'nin kullandığı 42 ASN 667 plakalı motosikletle çarpıştı.

Kazada motosikleti kullanan F.Ç. ile motosikletteki E.A. yaralandı. Yaralılar ambulansla Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.