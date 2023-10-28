Amcasının 2002'de yazdığı mektubu Cumhuriyet'in 100. yılında alan yeğen heyecanlandı

SAVAŞ GÜLER - "Cumhuriyet'in 100. Yılı'na Mektup Kampanyası" kapsamında, amcasının 2002'de kendisine yazdığı mektubu 21 yıl sonra okuyan Gülay Tanrıverdi, şaşkınlığı ve mutluluğu aynı anda yaşadı.

O dönem Bitlis'in Ahlat ilçesinde yaşayan Abdülaziz Etyemez, Ankara'daki yeğeni Gülay Tanrıverdi'ye "Cumhuriyet'in 100. Yılı'na Mektup Kampanyası" kapsamında, 2023'te ulaştırılacak bir mektup yazdı.

PTT Kahramankazan Değerli Kağıtlar Depo Şube Müdürlüğü'nde saklanan mektuplar, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun da katıldığı törenle 28 Eylül'de çıkarıldı. Tasnifin ardından sahiplerine ulaştırılması için harekete geçildi.

Kampanya kapsamında, amcasının yazdığı mektubu 21 yıl sonra Konya'da alan evli ve iki çocuk annesi Tanrıverdi, AA muhabirine, çok sevindiğini ve şaşırdığını söyledi.

Amcasının yerinin kendisinde çok ayrı olduğunu dile getiren Tanrıverdi, "Amcam böyle bir düşünceyle mektup yazarak bunu bir kez daha kanıtladı. Amcamın yanı sıra PTT'ye de böyle güzel bir kampanya yaptığı için çok teşekkür ediyorum." dedi.

- Mektubun içine harçlık da bırakmış

Amcasının mektubu yazdığı dönemde Ankara'da öğrenci olduğunu anlatan Tanrıverdi, "Amcamla diyaloğumuz bugün olduğu gibi o zaman da çok iyiydi. Kendisi de Ahlat'ta yaşıyordu. Mektubunda beni çok sevdiğini, bu mektup ulaştığında kendisinin 48, benim de 36 yaşında olacağımı ve duygularımın tarifsiz olacağını yazmış. Bir de harçlık koymuş. Bu 20 yıl önceki paranın da şu an ayrı bir değeri oldu." diye konuştu.

Tanrıverdi, 20 yıl önce yazılmış bir mektubun bugün kendisine ulaşmasının çok özel olduğunu belirterek Cumhuriyet'in 100. yılını kutladı.

Amcasıyla cep telefonundan görüntülü görüşme de yapan Tanrıverdi mektup için teşekkür etti.

Amca Etyemez de yeğenine mektubu ulaştığı için çok mutlu olduğunu söyledi.