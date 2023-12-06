Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

Stat:MEDAŞKonya Büyükşehir

Hakemler: Yunus Dursun, Serdar Soydan, Salih Burak Demirel

TÜMOSAN Konyaspor: Deniz Ertaş, Cebrail Karayel, Metehan Mert, Kahraman Demirtaş (Dk. 63 Calvo), Yasir Subaşı, N'Zonzi, Rak (Dk. 78 Semih Kocatürk), Paz (Dk. 78 Ata Berk Karababa), Yunus Mallı (Dk. 72 Muric), Prip (Dk. 63 Mehmet Ali Büyüksayar), Emrehan Gedikli

Beyoğlu Yeni Çarşı: Onur Tekin, Batuhan Ekinci, Alper Aşkın, Yiğit İfet Has (Dk. 46 Murat Kaan Çalık), Emirhan Başyiğit (Dk. 79 Erdoğan Kaya), Barışcan Altunbaş (Dk. 79 Ali Arda Bulut), Atalay Gürel (Dk. 70 Fırat Güllü), Sedat Komi, Emirhan Kayar, Celil Çelikel (Dk. 70 Yusuf Ali Özer), Embiya Ayyıldız

Goller: Dk. 14 Emrehan Gedikli, Dk. 34 Yunus Mallı, Dk. 74 Paz (TÜMOSAN Konyaspor)

KONYA

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