Futbol: Ziraat Türkiye Kupası
Stat:MEDAŞKonya Büyükşehir
Hakemler: Gürcan Hasova, Sabri Öğe, Mehmet Dura
TÜMOSAN Konyapsor: Deniz Ertaş, Uğurcan Yazğılı, Calusic (Dk. 64 Bazoer), Abdurrahman Üresin (Dk. 64 Utku Eriş), Yasir Subaşı (Dk. 82 Guilherme), Oğulcan Ülgün (Dk. 64 Ndao), Prip, Aleksic, Melih Bostan (Dk. 69 Pedrinho), Keyta, Umut Nayir
ikas Eyüpspor: Birkan Tetik, Melih Kabasakal, Umut Meraş, Dorukhan Toköz (Dk. 65 Robin Yalçın ), Claro, Caner Erkin (Dk. 46 Tayfur Bingöl), Stepanenko (Dk. 74 Umut Bozok), Halil Akbunar (Dk. 65 Emre Mor), Yalçın Kayan, Ampem, Thaim
Goller: Dk. 45+2 Aleksic, Dk. 48 Melih Bostan, Dk. 90+7 Ndao (TÜMOSAN Konyaspor), Dk. 85 Thaim (ikas Eyüpspor)
Sarı kartlar: Dk. 50 Abdurrahman Üresin, Dk. 59 Oğulcan Ülgün, Dk. 90+3 Bazoer, Dk. 90+4 Deniz Ertaş, Dk. 90+6 Keyta (TÜMOSAN Konyaspor), Dk. 90+3 Ampem, Dk. 90+6 Emre Mor (ikas Eyüpspor)
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