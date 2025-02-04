Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri

        Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.02.2025 - 20:19 Güncelleme: 04.02.2025 - 20:19
        ABONE OL
        ABONE OL
        Futbol: Ziraat Türkiye Kupası
        ABONE OL

        Stat:MEDAŞKonya Büyükşehir

        Hakemler: Gürcan Hasova, Sabri Öğe, Mehmet Dura

        TÜMOSAN Konyapsor: Deniz Ertaş, Uğurcan Yazğılı, Calusic (Dk. 64 Bazoer), Abdurrahman Üresin (Dk. 64 Utku Eriş), Yasir Subaşı (Dk. 82 Guilherme), Oğulcan Ülgün (Dk. 64 Ndao), Prip, Aleksic, Melih Bostan (Dk. 69 Pedrinho), Keyta, Umut Nayir

        ikas Eyüpspor: Birkan Tetik, Melih Kabasakal, Umut Meraş, Dorukhan Toköz (Dk. 65 Robin Yalçın ), Claro, Caner Erkin (Dk. 46 Tayfur Bingöl), Stepanenko (Dk. 74 Umut Bozok), Halil Akbunar (Dk. 65 Emre Mor), Yalçın Kayan, Ampem, Thaim

        Goller: Dk. 45+2 Aleksic, Dk. 48 Melih Bostan, Dk. 90+7 Ndao (TÜMOSAN Konyaspor), Dk. 85 Thaim (ikas Eyüpspor)

        Sarı kartlar: Dk. 50 Abdurrahman Üresin, Dk. 59 Oğulcan Ülgün, Dk. 90+3 Bazoer, Dk. 90+4 Deniz Ertaş, Dk. 90+6 Keyta (TÜMOSAN Konyaspor), Dk. 90+3 Ampem, Dk. 90+6 Emre Mor (ikas Eyüpspor)

        KONYA

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        21 kişinin ölümüne sebep olmuşlardı! 2 kişinin tutuklama talebine ret!
        21 kişinin ölümüne sebep olmuşlardı! 2 kişinin tutuklama talebine ret!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Ahmed Şara ile görüşüyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Ahmed Şara ile görüşüyor
        Süper Lig'de haftanın VAR kayıtları açıklandı!
        Süper Lig'de haftanın VAR kayıtları açıklandı!
        Özel ve Yavaş'tan kritik görüşme
        Özel ve Yavaş'tan kritik görüşme
        İlk 11'ler belli oldu!
        İlk 11'ler belli oldu!
        Zelenskiy nükleer silahları geri istiyor
        Zelenskiy nükleer silahları geri istiyor
        Bahçesindeki yaprakları yakmak isterken öldü
        Bahçesindeki yaprakları yakmak isterken öldü
        AKOM duyurdu: Yoğun kar geçişleri bekleniyor!
        AKOM duyurdu: Yoğun kar geçişleri bekleniyor!
        4 Şubat 2025: Bugün ne oldu?
        4 Şubat 2025: Bugün ne oldu?
        Almanya Cumhurbaşkanı Ankara'ya geliyor
        Almanya Cumhurbaşkanı Ankara'ya geliyor
        Getir CEO'sunun görevine son verildi
        Getir CEO'sunun görevine son verildi
        "Bilek güreşinin giderek kızışacağı anlaşılıyor"
        "Bilek güreşinin giderek kızışacağı anlaşılıyor"
        UTTS çipinin maliyeti ne kadar?
        UTTS çipinin maliyeti ne kadar?
        Teğmenler TSK'dan neden ihraç edildi? Gerekçeli kararı açıklandı
        Teğmenler TSK'dan neden ihraç edildi? Gerekçeli kararı açıklandı
        Kenan Yıldız tarihe geçebilir!
        Kenan Yıldız tarihe geçebilir!
        Trump yönetimi kripto için yol haritasını açıklayacak
        Trump yönetimi kripto için yol haritasını açıklayacak
        Seda Sayan'ın ifadesi ortaya çıktı
        Seda Sayan'ın ifadesi ortaya çıktı
        Tatilde çektirmedi, tanıtımda çektirdi
        Tatilde çektirmedi, tanıtımda çektirdi
        Penaltı var mı, kırmızı çıkmalı mıydı?
        Penaltı var mı, kırmızı çıkmalı mıydı?
        Kanser yükü artıyor! 2050'de vaka sayısı ikiye katlanabilir
        Kanser yükü artıyor! 2050'de vaka sayısı ikiye katlanabilir

        Benzer Haberler

        Konyaspor - Eyüpspor: 3-1
        Konyaspor - Eyüpspor: 3-1
        Hadim'de çiftçi eğitim toplantısı düzenlendi
        Hadim'de çiftçi eğitim toplantısı düzenlendi
        Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konyaray'da incelemel...
        Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konyaray'da incelemel...
        Konya'da Asayiş ve Güvenlik Toplantısı yapıldı
        Konya'da Asayiş ve Güvenlik Toplantısı yapıldı
        Pazarcı esnafının çayları 84 yaşındaki Sevim teyzeden
        Pazarcı esnafının çayları 84 yaşındaki Sevim teyzeden
        '2000 öncesi yapılar ülkenin beka sorunu'
        '2000 öncesi yapılar ülkenin beka sorunu'