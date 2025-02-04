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        Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konyaray'da incelemelerde bulundu

        Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konyaray Banliyö Hattı ile Şehir Hastanesi -Yeni Sanayi Tramvay Hattı çalışmalarında incelemelerde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.02.2025 - 16:51 Güncelleme: 04.02.2025 - 16:58
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        Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konyaray'da incelemelerde bulundu
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        Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konyaray Banliyö Hattı ile Şehir Hastanesi -Yeni Sanayi Tramvay Hattı çalışmalarında incelemelerde bulundu.

        Altay, basın mensuplarına Konya'da önemli projeler yürüttüklerini söyledi.

        Büyük şehirlerin temel sorunlarının olduğunu belirten Altay, "Araçlara göre bir trafik düzenlemesi yapmak, ileride çok daha büyük sorunlar oluşuyor. Onun için tüm dünyada olduğu gibi iki konuda yoğun çalışma sarf ediyoruz. Birincisi toplu ulaşım sisteminin güçlendirilmesi, ikincisi de bisiklet ulaşımını şehirde trafiğe alternatif bir ulaşım olması bisiklet yolları ve diğer çalışmalar yürütüyoruz." dedi.

        Konyaray Projesinin 3 etaptan oluştuğunu ifade eden Altay, birinci etapta çalışmaların devam ettiğini, Meram Gar'dan Kayacık Lojistik Merkezine kadar olan 19,7 kilometrelik kısımda inşaatın yüzde 60'ının tamamlandığını belirtti.

        Altay, işlemler tamamlandıktan sonra araçların Büyükşehir Belediyesi tarafından temin edileceğini belirterek, şunları kaydetti:

        "Meram'dan ilk etapta Kayacık Lojistik Merkezi'ne kadar sonra Pınarbaşı'na ve Organize Sanayi Bölgesi'ne kadar, sonra da Yayla Pınar'a kadar olan bir hatta yolculuk yapma imkanına kavuşmuş olacağız. Burada şehrimiz açısından önemli olan aslında neredeyse bir metro inşa ediyoruz çünkü bu alan tamamen trafikten arındırılmış durumda. Dolayısıyla hiçbir trafikle karşılaşmadan, sinyalizasyonla mevcut hattı kullanarak, kesintisiz ve hızlı bir ulaşım yapmayı arzu ediyoruz."

        - Hattın 2027'de devreye alınması planlanıyor"

        Alaaddin'den Adliye'ye kadar olan hattı Şehir Hastanesi'ne ulaştırmak için çalıştıklarını ifade eden Altay, şöyle devam etti:

        "Şehir Hastanesinden Yeni Sanayi alanına kadar olan 11,1 kilometrelik alanda şu anda belediye olarak çalışmalarımıza devam ediyoruz. Yaklaşık 2 kilometrelik ray döşeme işlemini tamamlamış durumundayız ve peyderpey devam ederek 11,1 kilometreyi Aslım Caddesi'nde tamamlamış olacağız. Aslım Caddesi'nden başlayıp TÜMOSAN Kavşağı, Aksaray Kavşağı, Dr. Sadık Ahmet Caddesi, Halil Ürün Caddesi Yeni Stadyum alanına kadar 10 kilometrelik kısmı da Ulaştırma Bakanlığımız Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğümüz tarafından ihale edilecek. Böylece stadyumdan başlayarak Alaaddin'e kadar yeni bir hatta kavuşmuş olacağız. 21,1 kilometrelik bu hattımızı inşallah 2027 yılında devreye almayı planlıyoruz. Böylece Konyaray, Şehir Hastanesi, Stadyum ve Barış Caddesi Tramvayı ile yaklaşık 56 kilometrelik bir raylı sistem hattını şehrimize kazandırmış olacağız”

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