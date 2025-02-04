'2000 öncesi yapılar ülkenin beka sorunu'

Konya Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Kamanlı, 2000 yılı öncesi yapılan binaların, ülkenin beka sorunu olduğunu belirterek, “Bu binaların gözden geçirilmesi gerekiyor” dedi.

Selçuklu ilçesi Selçuk Mahallesi Beyşehir Caddesi'nde 24 Ocak günü saat 20.00 sıralarında, 7 dükkan, 14 daire 2 bloktan oluşan ve zeminle birlikte toplam 4 katlı sobalı Taşoluk Apartmanı çöktü. Suriye uyruklu Muhammed ve eşi Emine Mustafa çifti yaşamını yitirirken, 3 kişi ise enkazdan yaralı kurtarıldı. 2 Şubat 2004 tarihinde yine Selçuklu ilçesinde bulunan 12 katlı Zümrüt Apartmanı, yapısal hataları nedeniyle çökmüştü. Bu faciada ise 92 kişi hayatını kaybederken 30 kişi yaralanmıştı.

Konya Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Kamanlı, 2000 yılı öncesi yapıların bir an önce kontrol edilmesi gerektiğini belirterek, “2000 öncesi yapı stokumuz çok ciddi anlamda bir tehlike olarak karşımızda duruyor. Daha az riskli deprem bölgesiyiz diyerek bu işin içinden çıkamayız. Bizim de yapı stokumuz ciddi anlamda tehlike arz ediyor, zeminle ilgili sorunlarımız var. Bunun örneğini Zümrüt Apartmanı’nda yaşamıştık, şimdi Taşoluk Apartmanı’nda yaşadık. Bunu yine yaşayacağız. Elimizdeki yapı stoklarının durumunu ortaya koymadığımız sürece biz daha çok ağıt yakmaya devam edeceğiz. Felaketlerden sonra durum tespiti yapmaya devam edeceğiz. Asıl olan felaketlerden önce bildiğimiz bu durumun tespitini yapmamız gerekiyor” diye konuştu.

‘BİNALAR DEPREM OLMADAN ÇÖKÜYOR’

Şehirlerin mevcut yapı stoklarının bir an önce gözden geçirilmesi gerektiğini ifade eden Prof. Dr. Kamanlı, şöyle konuştu:

“İnsanlarımızın ölmemesi gerekiyor. Hiç deprem yokken herhangi bir doğal afet olmaması dışında binalar kendi ağırlıklarıyla yük etkisiyle yıkılıyor. Bu çok ciddi, üzerine düşünülmesi, tedbir alınması gereken ve işlem yapılması gereken bir durumla karşı karşıyayız. İnsanlar evinde ne olduğunu bilmeden nasıl yaşayabilir? Bu korkuyu bertaraf etmenin yolu tüm üniversitelerin içinde olduğu, tüm kamu kurum ve kuruluşlarının içinde olduğu başta da bu işe zaten sıcak bakan ve bunun olmasını isteyen Konya Büyükşehir Belediyesi liderliğinden bu işin Konya'nın mevcut yapı stokunun haritası çıkartılmalı. Tehlike analizlerinin yapılması gerekiyor. Yine enkazı 2 gün sonra kaldırırız. Tekrar yeni bir enkaz bekleriz. Bunların olmasını istemiyorsak ve bu şehrin mevcut yapı stokunu ortaya koyamazsak, korkulu rüya görmeye devam ederiz.”