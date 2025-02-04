Konyaspor - Eyüpspor: 3-1

Türkiye Kupası C Grubu 2’nci hafta maçında Konyaspor, Eyüpspor’u ağırladı. Konyaspor, 45+2’de Aleksic, 48’de Melih Bostan ve 90+7’nci dakikada Ndao’nun attığı gollerle karşılaşmadan 3-1 galip ayrıldı. Konuk Eyüpspor’un karşılaşmadaki tek golünü 85'inci dakikada Thiam kaydetti. Bu sonuçla Konyaspor puanını 6’ya yükseltti. Eyüpspor ise 3 puanda kaldı.

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