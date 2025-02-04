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        Konyaspor - Eyüpspor: 3-1

        STAT:Konya Büyükşehir BelediyeHAKEMLER: Gürcan Hasova, Sabri Öğe, Mehmet DuraKONYASPOR: Deniz Ertaş - Uğurcan Yazğılı, Calusic,(Dk.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.02.2025 - 20:10 Güncelleme: 04.02.2025 - 20:10
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        Konyaspor - Eyüpspor: 3-1
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        STAT:Konya Büyükşehir Belediye

        HAKEMLER: Gürcan Hasova, Sabri Öğe, Mehmet Dura

        KONYASPOR: Deniz Ertaş - Uğurcan Yazğılı, Calusic,(Dk. 64 Bazoer), Abdurrahman Üresin (Dk.64 Utku Eriş), Yasir Subaşı (Dk.82 Guilherme), Oğulcan Ülgün (Dk.64 Ndao), Prip, Aleksic, Melih Bostan (Dk.69 Pedrinho), Keyta, Umut Nayir

        EYÜPSPOR: Birkan Tetik - Melih Kabasakal, Dorukhan Toköz, (Dk. 65 Robin Yalçın), Claro, Umut Meraş, Stepanenko (Dk.74 Umut Bozok), Caner Erkin (Dk. 46 Tayfur Bingöl), Yalçın Kayan, Halil Akbunar (Dk. 65 Emre Mor), Ampem, Thaim

        GOLLER: Dk. 45+2 Aleksic, Dk. 48 Melih Bostan, Dk.90+7 Ndao (Konyaspor) - Dk.85 Thiam (Eyüpspor)

        SARI KARTLAR: Abdürrahim Üresin, Oğulcan Ülgün, Bazoer, Deniz Ertaş, Keyta (Konyaspor) Ampem, Emre Mor (Eyüpspor)

        Türkiye Kupası C Grubu 2’nci hafta maçında Konyaspor, Eyüpspor’u ağırladı. Konyaspor, 45+2’de Aleksic, 48’de Melih Bostan ve 90+7’nci dakikada Ndao’nun attığı gollerle karşılaşmadan 3-1 galip ayrıldı. Konuk Eyüpspor’un karşılaşmadaki tek golünü 85'inci dakikada Thiam kaydetti. Bu sonuçla Konyaspor puanını 6’ya yükseltti. Eyüpspor ise 3 puanda kaldı.

        25’inci dakikada kaleci Birkan’ın hatalı pasında topa sahip olan Melih Bostan’ın şutu yandan auta çıktı.

        36’ncı dakikada sağ kanattan Prip’in ortaladığı topa yükselen Umut’un kafa vuruşu kalecide kaldı.

        38’inci dakikada kaleci Deniz’in önde yakalandığı pozisyonda Halil Akbunar’ın şutunu Calusic kale önünde uzaklaştırdı.

        45+2’nci dakikada Umut’un ara pasında topla buluşan Aleksic’in gelişine vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-0.

        48’inci dakikada ceza alanı sağ tarafından topla beraber içeriye sokulan Melih Bostan’ın şutu ağlarla buluştu: 2-0.

        78'inci dakikada Thiam'ın ara pasıyla ceza alanına giren Emre Mor'un şutunu kaleci Deniz ayaklarıyla uzaklaştırdı.

        85'inci dakikada Robin Yalçın'ın ceza alanı sağ tarafından içeriye ortasında topa yükselen Thiam'ın kafa vuruşu ağlarla buluştu: 2-1.

        90+7'nci dakikada Keyta'nın ceza alanı ön çizgisinde ara pasıyla hareketlenen Ndao'nun aşırtma vuruşu ağlarla buluştu: 3-1.

        Karşılaşma Konyaspor'un 3-1 üstünlüğü ile sona erdi.

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