Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri Haberleri

        Konya'da Suriçi Çarşısı, güneş enerjisiyle aydınlanıyor

        Konya'da Meram Belediyesi tarafından yapılan Suriçi Çarşısı Kentsel Dönüşüm Projesi, modern mimari aydınlatma sistemiyle aydınlanıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.02.2026 - 15:07 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Konya'da Suriçi Çarşısı, güneş enerjisiyle aydınlanıyor

        Konya'da Meram Belediyesi tarafından yapılan Suriçi Çarşısı Kentsel Dönüşüm Projesi, modern mimari aydınlatma sistemiyle aydınlanıyor.

        Meram Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, sistemin enerjisinin tamamen güneş panellerinden alındığı ve üretilen enerjinin, yangın güvenliğine uygun, yüksek güvenlik standartlarına sahip, lityum pil sistemlerinde depolanarak kesintisiz bir aydınlatma sağlandığı aktarıldı.

        Açıklamada ifadesine yer verilen Meram Belediye Başkan Mustafa Kavuş, Suriçi Çarşısı'ndaki yatırımın yalnızca aydınlatma çalışmasının ötesinde bir vizyon projesi olduğunu belirtti.

        Kavuş, güneş enerjisi gibi yenilenebilir kaynakları kullanmanın, hem ekonomik hem de ekolojik açıdan büyük bir kazanım olduğunu ifade ederek şunları kaydetti:

        "Suriçi Çarşısı projesi, geçmiş ile geleceği buluşturan bir köprü niteliğindedir. Bu proje, sadece Meram için değil, Konya için de önemli bir kazanımdır. Benzer uygulamalar daha önce yapılmış olabilir, ancak burada ortaya koyduğumuz sistem, teknik altyapısı ve bütüncül yaklaşımıyla örnek teşkil edecek bir nitelik taşımaktadır. Bu enerji sistemi, Suriçi gibi şehrin merkezinin yeniden ayağa kaldırıldığı, tarihin yeniden açığa çıkarıldığı, bir büyük projede uygulanmış olması bu çalışmayı benzerlerinden özel kılıyor. Proje, enerji verimliliği, karbon ayak izinin azaltılması ve çevresel sürdürülebilirlik açısından da stratejik bir adımdır, 'Yeşil Belediyeciliğin' de en güzel örneklerinden biridir."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        AB'den yeni hazırlık: Schengen vizeleri 5 yılı aşabilir
        AB'den yeni hazırlık: Schengen vizeleri 5 yılı aşabilir
        DEM Parti'nin ismi de yapısı da değişiyor
        DEM Parti'nin ismi de yapısı da değişiyor
        ‘Şapkalı Volkan’ çetesi çökertildi!
        ‘Şapkalı Volkan’ çetesi çökertildi!
        Fenerbahçe'nin konuğu Kasımpaşa!
        Fenerbahçe'nin konuğu Kasımpaşa!
        "Toplumdaki algının aksine vergi harcamalarını azalttık"
        "Toplumdaki algının aksine vergi harcamalarını azalttık"
        Ramazan Günlüğü 5. Bölüm
        Ramazan Günlüğü 5. Bölüm
        Çinli iş insanı İstanbul'da öldürüldü! Şüpheliler Çin'de yakalandı!
        Çinli iş insanı İstanbul'da öldürüldü! Şüpheliler Çin'de yakalandı!
        Beşiktaş'ta yeniler fark yarattı!
        Beşiktaş'ta yeniler fark yarattı!
        LGS için ikili kontenjan modeli
        LGS için ikili kontenjan modeli
        Emekliye yüzde 31 zam formülü
        Emekliye yüzde 31 zam formülü
        Aylin'in ölümünde akran zorbalığı iddiası!
        Aylin'in ölümünde akran zorbalığı iddiası!
        Eşi ve oğlu da gözaltında! Dinamitle öldü uçuruma atıldı!
        Eşi ve oğlu da gözaltında! Dinamitle öldü uçuruma atıldı!
        Kırmızı halıda bir araya geldiler
        Kırmızı halıda bir araya geldiler
        "El Mencho" hakkında neler biliniyordu?
        "El Mencho" hakkında neler biliniyordu?
        "El Mencho" öldürüldü, Meksika karıştı!
        "El Mencho" öldürüldü, Meksika karıştı!
        BES robotları enflasyonu yendi
        BES robotları enflasyonu yendi
        Sindirimi kolaylaştıran doğal çözümler
        Sindirimi kolaylaştıran doğal çözümler
        "3 yıldır taciz ediliyorum"
        "3 yıldır taciz ediliyorum"
        Hadise'den açıklama
        Hadise'den açıklama
        İşte 23 Şubat - 1 Mart haftalık burç yorumları
        İşte 23 Şubat - 1 Mart haftalık burç yorumları

        Benzer Haberler

        Ribat İnsani Yardım Derneği tarafından Etiyopya'da düzenlenen törenle 700 h...
        Ribat İnsani Yardım Derneği tarafından Etiyopya'da düzenlenen törenle 700 h...
        Suriçi Çarşısı yeşil enerjiyle aydınlanıyor
        Suriçi Çarşısı yeşil enerjiyle aydınlanıyor
        Hem acıktırmayan hem susatmayan lezzet: Ramazan şerbeti Osmanlı'dan günümüz...
        Hem acıktırmayan hem susatmayan lezzet: Ramazan şerbeti Osmanlı'dan günümüz...
        MEVKA, faizsiz kredi desteğinde bir ilke imza attı Mevlana Kalkınma Ajansı...
        MEVKA, faizsiz kredi desteğinde bir ilke imza attı Mevlana Kalkınma Ajansı...
        Konya'daki Gazzeli aileler için iftar programı düzenlendi
        Konya'daki Gazzeli aileler için iftar programı düzenlendi
        AK Parti Konya İl Başkanı Özgökçen, Seydişehir'de gençlerle buluştu
        AK Parti Konya İl Başkanı Özgökçen, Seydişehir'de gençlerle buluştu