Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri Haberleri

        Konya'daki Gazzeli aileler için iftar programı düzenlendi

        Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya'da misafir edilen Gazzeli ailelerle iftar programında bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.02.2026 - 11:28 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Konya'daki Gazzeli aileler için iftar programı düzenlendi

        Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya’da misafir edilen Gazzeli ailelerle iftar programında bir araya geldi.


        Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre Altay, Akyokuş Kasrı'nda düzenlenen programda, birlik ve beraberlik mesajı verdi.

        Gazzelilerin yanında olmaya devam edeceklerinin altını çizen Altay, şunları kaydetti:


        "İnşallah burada güzel günleriniz geçer. Birlikte iyi ilişkiler kurarız. Konya, bizi tercih ettiğiniz için çok mutlu. Sizlerin burada olmasından büyük bir mutluluk duyuyoruz ama bir taraftan da inşallah bu Gazze'den uzaktaki son iftarınız olsun diye dua ediyoruz. İnşallah yaşanan tüm acılar sona ersin, bir an önce memleketlerinize dönün, oradaki kardeşlerinizle huzur içerisinde ramazanı idrak edin. Bu sofraları Gazze’de kuralım, biz de size misafir olalım istiyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımıza ve bizlere dua etmeyi unutmayın. Buradaki süreciniz Cumhurbaşkanımız tarafından bizzat takip ediliyor. İlk günden itibaren Gazze’de barışın inşası için çok büyük gayret sarf ediyor. İnşallah o günleri de hep birlikte görelim diye dua ediyorum. Gazze'deki iftarda buluşmak üzere inşallah."

        Programda Gazzeli aileler de kendilerine gösterilen misafirperverlikten dolayı Başkan Altay’a ve Konyalılara teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        NYT: Trump önce hedefli ardından kapsamlı saldırı planlıyor
        NYT: Trump önce hedefli ardından kapsamlı saldırı planlıyor
        NYT iddia etti: Hamaney'in planı hazır
        NYT iddia etti: Hamaney'in planı hazır
        Eşi ve oğlu da gözaltında! Dinamitle öldü uçuruma atıldı!
        Eşi ve oğlu da gözaltında! Dinamitle öldü uçuruma atıldı!
        Emekliye yüzde 31 zam formülü
        Emekliye yüzde 31 zam formülü
        Fenerbahçe'nin konuğu Kasımpaşa!
        Fenerbahçe'nin konuğu Kasımpaşa!
        “Yapay zeka insandan daha verimli!”
        “Yapay zeka insandan daha verimli!”
        "El Mencho" hakkında neler biliniyordu?
        "El Mencho" hakkında neler biliniyordu?
        "Avrupa yolunda önemli eşiği aştı"
        "Avrupa yolunda önemli eşiği aştı"
        "El Mencho" öldürüldü, Meksika karıştı!
        "El Mencho" öldürüldü, Meksika karıştı!
        Karısını öldürdü, uzaklaştırma kararı veren hakimi suçladı!
        Karısını öldürdü, uzaklaştırma kararı veren hakimi suçladı!
        BES robotları enflasyonu yendi
        BES robotları enflasyonu yendi
        Kızının karaciğeriyle hayata tutunacaktı! Ameliyata saatler kala nakil sırası geldi
        Kızının karaciğeriyle hayata tutunacaktı! Ameliyata saatler kala nakil sırası geldi
        Kırmızı halıda bir araya geldiler
        Kırmızı halıda bir araya geldiler
        Gençti, evliydi... Başından vurdular yol kenarına attılar!
        Gençti, evliydi... Başından vurdular yol kenarına attılar!
        İşte 23 Şubat - 1 Mart haftalık burç yorumları
        İşte 23 Şubat - 1 Mart haftalık burç yorumları
        Yalova'da 'gürültü' şiddeti! Baba ve 14 aylık kızı darp edildi
        Yalova'da 'gürültü' şiddeti! Baba ve 14 aylık kızı darp edildi
        "3 yıldır taciz ediliyorum"
        "3 yıldır taciz ediliyorum"
        Sindirimi kolaylaştıran doğal çözümler
        Sindirimi kolaylaştıran doğal çözümler
        Hadise'den açıklama
        Hadise'den açıklama
        İki kardeşin trajik sonu!
        İki kardeşin trajik sonu!

        Benzer Haberler

        AK Parti Konya İl Başkanı Özgökçen, Seydişehir'de gençlerle buluştu
        AK Parti Konya İl Başkanı Özgökçen, Seydişehir'de gençlerle buluştu
        Ziyaretçiler, binlerce yıllık stratejik kaleye teleferikle çıkacak
        Ziyaretçiler, binlerce yıllık stratejik kaleye teleferikle çıkacak
        Onkoloji hastaları el sanatlarıyla yaşam motivasyonlarını artırıyor
        Onkoloji hastaları el sanatlarıyla yaşam motivasyonlarını artırıyor
        Konya'da devlet korumasındaki çocuklar ve koruyucu aileler iftarda buluştu
        Konya'da devlet korumasındaki çocuklar ve koruyucu aileler iftarda buluştu
        Kontrolden çıkan kamyonet bariyerlere çarptı: 1 yaralı
        Kontrolden çıkan kamyonet bariyerlere çarptı: 1 yaralı
        Karatay Belediye Başkanı Kılca, muhtarlarla buluştu
        Karatay Belediye Başkanı Kılca, muhtarlarla buluştu