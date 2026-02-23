Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri Haberleri

        AK Parti Konya İl Başkanı Özgökçen, Seydişehir'de gençlerle buluştu

        AK Parti Konya İl Başkanı Fatih Özgökçen, "Söz Gençlikte" ramazan programları kapsamında Seydişehir'de gençlerle bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.02.2026 - 11:26 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        AK Parti Konya İl Başkanı Özgökçen, Seydişehir'de gençlerle buluştu

        AK Parti Konya İl Başkanı Fatih Özgökçen, "Söz Gençlikte" ramazan programları kapsamında Seydişehir'de gençlerle bir araya geldi.


        AK Parti Seydişehir Gençlik Kolları tarafından düzenlenen programda gençlerle sohbet eden Özgökçen, gençliğin teşkilatın en dinamik ve en güçlü unsuru olduğunu ifade etti.

        Gençlerin fikir, öneri ve taleplerini dinleyen Özgökçen, "AK Gençlik, davasının gücüne güç katma anlayışıyla çalışan bir gençliktir. Gençlerimiz, sadece bugünün değil yarının da teminatıdır. Liderinin izinde, ülkesine ve milletine hizmet etme azmiyle hareket etmektedir. Teşkilatımızda hiçbir şekilde ayrımız gayrımız yoktur. Ana kademe, gençlik kolları ve kadın kollarıyla biz büyük ve güçlü bir aileyiz. Bu aile, sarsılmaz iradesiyle davası için gece gündüz demeden çalışan bir ailedir. Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde millete hizmet yolculuğumuzu kararlılıkla sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.

        Programda söz alan gençler ise eğitimden istihdama, sosyal ve kültürel faaliyetlerden yerel çalışmalara kadar birçok konuda görüş ve önerilerini dile getirdi.

        Programa İlçe Başkanı Ramazan Arın ve Belediye Başkanı Hasan Ustaoğlu, İl Gençlik Kolları Başkanı İbrahim Kelek, İlçe Gençlik Kolları Başkanı Mustafa Çiftçi, yönetim kurulu üyeleri ve çok sayıda genç katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        NYT: Trump önce hedefli ardından kapsamlı saldırı planlıyor
        NYT: Trump önce hedefli ardından kapsamlı saldırı planlıyor
        NYT iddia etti: Hamaney'in planı hazır
        NYT iddia etti: Hamaney'in planı hazır
        Eşi ve oğlu da gözaltında! Dinamitle öldü uçuruma atıldı!
        Eşi ve oğlu da gözaltında! Dinamitle öldü uçuruma atıldı!
        Emekliye yüzde 31 zam formülü
        Emekliye yüzde 31 zam formülü
        Fenerbahçe'nin konuğu Kasımpaşa!
        Fenerbahçe'nin konuğu Kasımpaşa!
        “Yapay zeka insandan daha verimli!”
        “Yapay zeka insandan daha verimli!”
        "El Mencho" hakkında neler biliniyordu?
        "El Mencho" hakkında neler biliniyordu?
        "Avrupa yolunda önemli eşiği aştı"
        "Avrupa yolunda önemli eşiği aştı"
        "El Mencho" öldürüldü, Meksika karıştı!
        "El Mencho" öldürüldü, Meksika karıştı!
        Karısını öldürdü, uzaklaştırma kararı veren hakimi suçladı!
        Karısını öldürdü, uzaklaştırma kararı veren hakimi suçladı!
        BES robotları enflasyonu yendi
        BES robotları enflasyonu yendi
        Kızının karaciğeriyle hayata tutunacaktı! Ameliyata saatler kala nakil sırası geldi
        Kızının karaciğeriyle hayata tutunacaktı! Ameliyata saatler kala nakil sırası geldi
        Kırmızı halıda bir araya geldiler
        Kırmızı halıda bir araya geldiler
        Gençti, evliydi... Başından vurdular yol kenarına attılar!
        Gençti, evliydi... Başından vurdular yol kenarına attılar!
        İşte 23 Şubat - 1 Mart haftalık burç yorumları
        İşte 23 Şubat - 1 Mart haftalık burç yorumları
        Yalova'da 'gürültü' şiddeti! Baba ve 14 aylık kızı darp edildi
        Yalova'da 'gürültü' şiddeti! Baba ve 14 aylık kızı darp edildi
        "3 yıldır taciz ediliyorum"
        "3 yıldır taciz ediliyorum"
        Sindirimi kolaylaştıran doğal çözümler
        Sindirimi kolaylaştıran doğal çözümler
        Hadise'den açıklama
        Hadise'den açıklama
        İki kardeşin trajik sonu!
        İki kardeşin trajik sonu!

        Benzer Haberler

        Ziyaretçiler, binlerce yıllık stratejik kaleye teleferikle çıkacak
        Ziyaretçiler, binlerce yıllık stratejik kaleye teleferikle çıkacak
        Onkoloji hastaları el sanatlarıyla yaşam motivasyonlarını artırıyor
        Onkoloji hastaları el sanatlarıyla yaşam motivasyonlarını artırıyor
        Konya'da devlet korumasındaki çocuklar ve koruyucu aileler iftarda buluştu
        Konya'da devlet korumasındaki çocuklar ve koruyucu aileler iftarda buluştu
        Kontrolden çıkan kamyonet bariyerlere çarptı: 1 yaralı
        Kontrolden çıkan kamyonet bariyerlere çarptı: 1 yaralı
        Karatay Belediye Başkanı Kılca, muhtarlarla buluştu
        Karatay Belediye Başkanı Kılca, muhtarlarla buluştu
        Konyaspor, ligde 12 maç sonra galibiyet sevinci yaşadı
        Konyaspor, ligde 12 maç sonra galibiyet sevinci yaşadı