Konyaspor, Rumen futbolcu Marius Stefanescu transfer etti

Açıklamada, Avusturya'da kamp yapılan otelde gerçekleştirilen imza törenine futbolcunun yanı sıra futbol şube sorumlusu Yusuf Küçükbakırcı'nın da katıldığı ifade edildi.

Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, sağ kanatta görev yapan 27 yaşındaki futbolcu ile 3 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.

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