Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri

        Konya'nın savunma sanayi ihracatı son 10 yılda 5 kat arttı

        ABDULLAH DOĞAN - Türkiye'nin tahıl ambarı olarak bilinen Konya, savunma ve havacılık sanayisindeki ihracatını da her geçen yıl artırıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.07.2025 - 11:37 Güncelleme: 30.07.2025 - 11:37
        ABONE OL
        ABONE OL
        Konya'nın savunma sanayi ihracatı son 10 yılda 5 kat arttı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        ABDULLAH DOĞAN - Türkiye'nin tahıl ambarı olarak bilinen Konya, savunma ve havacılık sanayisindeki ihracatını da her geçen yıl artırıyor.

        Yivli ve yivsiz av tüfeği üretiminde Türkiye'nin önde gelen merkezlerinden biri olan Konya'da, 500'ün üzerinde silah ve mühimmat üreticisi firma faaliyet gösteriyor

        Kentte 600'den fazla teknisyen, 1000'den fazla usta olmak üzere toplamda 12 binin üzerinde iş gücü bulunuyor.

        Ayrıca Konya, kısa namlulu silah ve tabanca üretiminde ürün gamını genişletmeye yönelik yatırımlarını da sürdürüyor.

        Kentte Milli Savunma Bakanlığı onaylı 51 tedarikçi firma faaliyetini sürdürüyor. Bu rakamlar, şehirdeki firmaların kalite ve standartlar açısından da yüksek bir seviyede olduğunu gösteriyor.

        Konya Sanayi Odası'nın düzenli olarak gerçekleştirdiği Savunma Sanayi Tedarikçi Buluşmaları gibi etkinliklerle bölgedeki işbirliği ve koordinasyon güçlendirilirken, kümelenme yapısı sayesinde üretim zincirinin tüm halkaları şehir içinde toplanıyor.

        - Yılın ilk 6 ayında ihracat 96 milyon doları aştı

        Konya Sanayi Odası (KSO) Başkanı Mustafa Büyükeğen, AA muhabirine, Konya'nın savunma ve havacılık sanayi ihracatında Türkiye'nin 4. büyük şehri olduğunu söyledi.

        Konya'nın Ankara, İstanbul ve Eskişehir'in ardından en fazla savunma ve havacılık sanayi ihracatı gerçekleştiren il olduğuna dikkati çeken Büyükeğen, şehrin sektördeki ihracatının son 10 yılda 5 kat arttığının altını çizdi.

        Büyükeğen, ihracatın her geçen yıl arttığına işaret ederek, "2015 yılında 26,7 milyon dolar savunma ve havacılık sanayi ihracatı yapan şehrimiz, 2024 yılında bu rakamı 165,7 milyon dolara taşımayı başardı. Bu yılın ilk 6 ayında ise 96,3 milyon dolarlık savunma sanayi ihracatı yaptık. Ayrıca Askeri Fabrikalar Genel Müdürlüğü Onaylı Tedarikçi listesindeki firma sayımız 51'e ulaştı. İnşallah önümüzdeki dönemde bu rakamlar daha da yukarıya çıkacak. Böylece ülkemizin yerli ve milli savunma sanayi atağına daha güçlü katkı sunmuş olacağız." diye konuştu.

        - Savunma sanayi fuarı, 5-7 Kasım'da yapılacak

        Konya Savunma Sanayi Tedarikçi Buluşmaları'nın bu yıl 8'incisini gerçekleştireceklerini anımsatan Büyükeğen, "Bu yıl 5-7 Kasım'da Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığımızın himayelerinde TÜYAP Konya Fuar Merkezi'nde 8'incisini gerçekleştireceğimiz Konya Savunma Sanayi Tedarikçi Buluşmalarımız ile sektördeki tüm paydaşları şehrimizde bir araya getireceğiz." ifadelerini kullandı.

        Büyükeğen, 8. Konya Savunma Sanayi Tedarikçi Buluşmaları'na katılmak isteyen herkesin savunma.kso.org.tr adresinden detaylı bilgi alabileceğini sözlerine ekledi.

        - Konya'da üretilen her parça dışa bağımlılığı azaltıyor

        Konya Ticaret Odası Başkanı Selçuk Öztürk ise kentte yüksek hassasiyet gerektiren mekanik parçaların ve küçük kalibreli silahların üretildiğini, bu kabiliyetin yerlileşme sürecinin altyapısını güçlendirdiğini anlattı.

        Konya'daki firmaların üretim süreçlerindeki ustalık, tasarım ve metal işleme teknolojilerinde gerekli yetkinliğe sahip olduğunu anlatan Öztürk, "Bu şehir, büyük ölçekli savunma projelerinde kullanılan onlarca ara bileşeni yüksek kaliteyle üretirken, aynı zamanda kendi özgün ürünlerini de geliştirebilecek teknik yetkinliğe sahiptir. Bu yönüyle Konya, yerli ve milli söyleminin altını dolduran şehirlerden biridir. Ürettiği her parça, ithalatı ikame eden, dışa bağımlılığı azaltan ve ülkemizin savunma ekonomisini daha dirençli hale getiren birer değerdir." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Rusya'da deprem, Japonya'da tsunami uyarısı!
        Rusya'da deprem, Japonya'da tsunami uyarısı!
        Dünya tarihindeki en büyük depremler
        Dünya tarihindeki en büyük depremler
        Çeçen uyruklu öğrencinin şüpheli ölümü!
        Çeçen uyruklu öğrencinin şüpheli ölümü!
        G.Saray Osimhen'e kavuşuyor! İşte geliş saati
        G.Saray Osimhen'e kavuşuyor! İşte geliş saati
        Türkiye'de beklenen yaşam süresi 78,1 yıl
        Türkiye'de beklenen yaşam süresi 78,1 yıl
        Emerson'dan Beşiktaş itirafı!
        Emerson'dan Beşiktaş itirafı!
        Gece yarısı silah sesleri yankılandı! Ölü ve yaralılar var!
        Gece yarısı silah sesleri yankılandı! Ölü ve yaralılar var!
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!
        Hediye tankeri köy halkı için kabul etti
        Hediye tankeri köy halkı için kabul etti
        Beşiktaş zoru başarmak için sahada!
        Beşiktaş zoru başarmak için sahada!
        Koç Holding'den 160 milyon dolarlık marina hamlesi
        Koç Holding'den 160 milyon dolarlık marina hamlesi
        TÜHİS'in son teklifi ne anlama geliyor
        TÜHİS'in son teklifi ne anlama geliyor
        Eski tip ehliyetlerde yarın son gün
        Eski tip ehliyetlerde yarın son gün
        İstanbul'a yağmur yağacak mı? İşte son tahminler
        İstanbul'a yağmur yağacak mı? İşte son tahminler
        Günlük alışkanlıklarla sağlıklı bir duruş mümkün!
        Günlük alışkanlıklarla sağlıklı bir duruş mümkün!
        G.Saray'dan Como'nun teklifine yanıt!
        G.Saray'dan Como'nun teklifine yanıt!
        Eski başbakanla yeni aşk iddiası
        Eski başbakanla yeni aşk iddiası
        Dünyaca ünlü model tatil için Antalya'da
        Dünyaca ünlü model tatil için Antalya'da
        Trump: Rusya'ya 10 gün veriyorum
        Trump: Rusya'ya 10 gün veriyorum
        Yeşil vatan savaşçısı Habertürk'e konuştu
        Yeşil vatan savaşçısı Habertürk'e konuştu

        Benzer Haberler

        Konya'da 4.3 büyüklüğünde deprem (3)
        Konya'da 4.3 büyüklüğünde deprem (3)
        GÜNCELLEME - Konya'da 4,3 büyüklüğünde deprem
        GÜNCELLEME - Konya'da 4,3 büyüklüğünde deprem
        Konya'da 4.3 büyüklüğünde deprem
        Konya'da 4.3 büyüklüğünde deprem
        Konya'da apartmanda çıkan yangın söndürüldü
        Konya'da apartmanda çıkan yangın söndürüldü
        Konya'da uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı tutuklandı
        Konya'da uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı tutuklandı
        Beyşehir'de pencere boşluğuna sıkışan güvercin kurtarıldı
        Beyşehir'de pencere boşluğuna sıkışan güvercin kurtarıldı