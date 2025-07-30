Konya'nın savunma sanayi ihracatı son 10 yılda 5 kat arttı

ABDULLAH DOĞAN - Türkiye'nin tahıl ambarı olarak bilinen Konya, savunma ve havacılık sanayisindeki ihracatını da her geçen yıl artırıyor.

Yivli ve yivsiz av tüfeği üretiminde Türkiye'nin önde gelen merkezlerinden biri olan Konya'da, 500'ün üzerinde silah ve mühimmat üreticisi firma faaliyet gösteriyor

Kentte 600'den fazla teknisyen, 1000'den fazla usta olmak üzere toplamda 12 binin üzerinde iş gücü bulunuyor.

Ayrıca Konya, kısa namlulu silah ve tabanca üretiminde ürün gamını genişletmeye yönelik yatırımlarını da sürdürüyor.

Kentte Milli Savunma Bakanlığı onaylı 51 tedarikçi firma faaliyetini sürdürüyor. Bu rakamlar, şehirdeki firmaların kalite ve standartlar açısından da yüksek bir seviyede olduğunu gösteriyor.

Konya Sanayi Odası'nın düzenli olarak gerçekleştirdiği Savunma Sanayi Tedarikçi Buluşmaları gibi etkinliklerle bölgedeki işbirliği ve koordinasyon güçlendirilirken, kümelenme yapısı sayesinde üretim zincirinin tüm halkaları şehir içinde toplanıyor.

- Yılın ilk 6 ayında ihracat 96 milyon doları aştı Konya Sanayi Odası (KSO) Başkanı Mustafa Büyükeğen, AA muhabirine, Konya'nın savunma ve havacılık sanayi ihracatında Türkiye'nin 4. büyük şehri olduğunu söyledi. Konya'nın Ankara, İstanbul ve Eskişehir'in ardından en fazla savunma ve havacılık sanayi ihracatı gerçekleştiren il olduğuna dikkati çeken Büyükeğen, şehrin sektördeki ihracatının son 10 yılda 5 kat arttığının altını çizdi. Büyükeğen, ihracatın her geçen yıl arttığına işaret ederek, "2015 yılında 26,7 milyon dolar savunma ve havacılık sanayi ihracatı yapan şehrimiz, 2024 yılında bu rakamı 165,7 milyon dolara taşımayı başardı. Bu yılın ilk 6 ayında ise 96,3 milyon dolarlık savunma sanayi ihracatı yaptık. Ayrıca Askeri Fabrikalar Genel Müdürlüğü Onaylı Tedarikçi listesindeki firma sayımız 51'e ulaştı. İnşallah önümüzdeki dönemde bu rakamlar daha da yukarıya çıkacak. Böylece ülkemizin yerli ve milli savunma sanayi atağına daha güçlü katkı sunmuş olacağız." diye konuştu.