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        Konya'da 4.3 büyüklüğünde deprem (3)

        'CANVE MAL KAYBIMIZ YOK'Ilgın Belediye Başkanı Ömer Apil, merkez üssü Ilgın olan 4.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.07.2025 - 07:55 Güncelleme: 30.07.2025 - 08:00
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        Konya'da 4.3 büyüklüğünde deprem (3)
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        'CANVE MAL KAYBIMIZ YOK'

        Ilgın Belediye Başkanı Ömer Apil, merkez üssü Ilgın olan 4.3 büyüklüğündeki depremde herhangi bir can kaybı ve hasarın oluşmadığını belirtti. Apil, ''Hepimize geçmiş olsun. Sahadaki ilk belirlemelere göre herhangi bir can ve mal kaybımız yoktur. Allah büyüğünden korusun. Allah kimseye böyle büyük afetler yaşatmasın, geçmiş olsun.' 'dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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