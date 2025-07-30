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        Konya'da 4.3 büyüklüğünde deprem

        RİCHTER ölçeğine göre, Konya'nın Ilgın ilçesinde 4.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.07.2025 - 07:09 Güncelleme: 30.07.2025 - 07:09
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        Konya'da 4.3 büyüklüğünde deprem
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        RİCHTER ölçeğine göre, Konya'nın Ilgın ilçesinde 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İlk belirlemelere göre, olumsuz bir durum yaşanmadı.

        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, saat 06.40'ta merkez üssü Konya'nın Ilgın ilçesi olan 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 15.6 kilometre derinliğinde kaydedilen deprem, Ilgın ve çevresi ile kent genelinde hissedildi. Depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuz durum yaşanmazken, ekiplerin saha tarama çalışması çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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