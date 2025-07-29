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        Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi tanıtım günleri başladı

        Konya Gıda ve Tarım Üniversitesince kentteki alışveriş merkezlerinde kurulan stantlarda, üniversitenin bölümleri, vizyon ve misyonu tanıtılıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.07.2025 - 13:58 Güncelleme: 29.07.2025 - 13:58
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        Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi tanıtım günleri başladı
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        Konya Gıda ve Tarım Üniversitesince kentteki alışveriş merkezlerinde kurulan stantlarda, üniversitenin bölümleri, vizyon ve misyonu tanıtılıyor.

        Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, 10 Ağustos’a kadar devam edecek tanıtım etkinlikleri kapsamında, Gıda ve Tarım Üniversitesi hakkında bilgi almak isteyen öğrenci ve veliler tanıtım stantlarını ziyaret edebilecek.

        Açıklamada ifadelerine yer verilen Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erol Turan, tercih döneminde üniversite hakkında detaylı bilgi almak isteyen herkesi alanında uzman ekiplerinden bilgi almak için tanıtım stantlarına davet etti.

        Turan, Konya’da yüzde yüz İngilizce eğitim veren tek üniversite olduklarını belirterek, "Geleceğimizi temsil eden gençlerimize üniversitemizde sunduğumuz imkanlarla en iyi eğitim-öğretimi hedefliyoruz. Üniversitemiz Asya’da, Afrika’da ve Amerika’da birçok üniversite ve kuruluşla yaptığı protokoller ile öğrenci değişimi ve projeler yapmaktadır." ifadelerini kullandı.

        Konya Gıda ve Tarım Üniversitesinin Türkiye’nin tarım ve gıda alanında kurulan ilk ihtisas üniversitesi olduğuna dikkati çeken Turan, şunları kaydetti:

        "Eğitim dili İngilizce olan üniversitemizde 3 fakülte içerisinde 8 bölümde öğretim yapılmaktadır. Ayrıyeten Ön lisans programı izni alınmış olup, gelecek dönemlerde öğrenci alımına başlanacaktır. Tarım ve Doğa Bilimleri Fakültesi günümüz ve geleceğin önemli mesleklerinde olan biyologlar yetiştirmek üzere Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü ile Ziraat Mühendisi unvanı alacak ülkemizin için önemi büyük olan ziraatçılar yetiştiren Bitkisel Üretim ve Teknolojileri Bölümlerinden oluşmaktadır. Mühendislik ve Mimarlık Fakültesinde Bilgisayar, Yazılım Mühendisliği ile İç Mimarlık bölümleri bulunmaktadır Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesinde ise Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik, Psikoloji ve Yönetim Bilişim Sistemleri bölümleri ile öğretim vermektedir."​​​​​​​

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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