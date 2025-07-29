Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi tanıtım günleri başladı

Konya Gıda ve Tarım Üniversitesince kentteki alışveriş merkezlerinde kurulan stantlarda, üniversitenin bölümleri, vizyon ve misyonu tanıtılıyor.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, 10 Ağustos’a kadar devam edecek tanıtım etkinlikleri kapsamında, Gıda ve Tarım Üniversitesi hakkında bilgi almak isteyen öğrenci ve veliler tanıtım stantlarını ziyaret edebilecek.

Açıklamada ifadelerine yer verilen Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erol Turan, tercih döneminde üniversite hakkında detaylı bilgi almak isteyen herkesi alanında uzman ekiplerinden bilgi almak için tanıtım stantlarına davet etti.

Turan, Konya’da yüzde yüz İngilizce eğitim veren tek üniversite olduklarını belirterek, "Geleceğimizi temsil eden gençlerimize üniversitemizde sunduğumuz imkanlarla en iyi eğitim-öğretimi hedefliyoruz. Üniversitemiz Asya’da, Afrika’da ve Amerika’da birçok üniversite ve kuruluşla yaptığı protokoller ile öğrenci değişimi ve projeler yapmaktadır." ifadelerini kullandı.

Konya Gıda ve Tarım Üniversitesinin Türkiye’nin tarım ve gıda alanında kurulan ilk ihtisas üniversitesi olduğuna dikkati çeken Turan, şunları kaydetti: