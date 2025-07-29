Konya'da eski karısını bıçakla öldüren sanık hakim karşısında

Konya'da boşandığı eşini bıçakla öldüren tutuklu sanığın, "tasarlayarak kasten öldürme" suçlamasıyla yargılanmasına başlandı.

Konya 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Fatih U. ile maktul Bahriye Kalaycı'nın yakınları ve taraf avukatları katıldı.

Söz verilen sanık Fatih U, olay nedeniyle pişman olduğunu öne sürdü.

Olay tarihinde eski eşi Bahriye Kalaycı ile yeniden görüşmeye başladıklarını ve bir ev tutarak birlikte yaşamak istediklerini iddia eden Fatih U, araçla giderken Kalaycı'nın kendisine başka biriyle görüştüğünü söylediğini ileri sürdü.

Tartışmaya başladıklarını ve Kalaycı'nın kendisine küfürler ettiğini iddia eden Fatih U, bunun üzerine de eski eşini bıçakladığını söyledi.

Sanık avukatı Cihat Tanrıkulu da sanığın eyleminde herhangi bir tasarlama olmadığını savundu.

Maktulün babası Ahmet Kalaycı ise sanıktan şikayetçi olduğunu belirterek, en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi.