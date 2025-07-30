Rusya'nın doğusunda 8,8 büyüklüğünde deprem! Tsunami uyarısı yapıldı

ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu (USGS), Rusya'nın doğusunda bulunan Kamçatka Yarımadası açıklarında Türkiye saati ile (TSİ) 02.24'te 8,8 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.

Depremin merkez üssünün yarımadadaki Petropavlosvk-Kamçatskiy kentinin 119 kilometre güneydoğusu olduğu belirtildi.

Yerin 18,2 kilometre derinliğinde kaydedilen depremin ardından Rusya, Japonya, Meksika ve ABD'nin Alaska ve Hawaii eyaletleri ile Pasifik Adaları için tsunami uyarısı yapıldı. Dalga boyunun ise 3-4 metreyi bulabileceği belirtildi.

Bölgede 6,9 ve 6,3 büyüklüklerinde artçılar da kaydedildi. Yerel yetkiler, herhangi bir can kaybı yaşanmadığı bildirken birçok bölgenin tahliye edildiği öğrenildi.

Rusya’nın Kamçatka Yarımadası geçtiğimiz 20 Temmuz’da 7,6 büyüklüğünde bir depremle sarsılmıştı. Depremin yarımadadaki Petropavlosvk-Kamçatski kentine 115 kilometre mesafede, Büyük Okyanus açıklarında meydana geldiği açıklanmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, Pasifik Okyanusu'nda meydana gelen büyük deprem nedeniyle Hawaii'de yaşayanlar için Tsunami Uyarısı'nın yürürlüğe girdiğini duyurdu.

Trump, Truth Social hesabından konuya ilişkin mesaj paylaştı.

Alaska ve ABD Pasifik kıyısı için ise "Tsunami İzleme" durumunun geçerli olduğunu belirten Trump, Japonya'nın da tehlike altında olduğunu bildirdi.

Trump, Pasifik Okyanusu’nda meydana gelen büyük deprem nedeniyle Hawaii’de yaşayanlar için Tsunami Uyarısı'nın yürürlüğe girdiğini duyurdu.

En güncel bilgiler için "tsunami.gov" adresinin ziyaret edilmesi çağrısında bulunan Trump, "Güçlü ve güvende kalın." ifadelerini kullandı.

*Haberin fotoğrafları DHA tarafından servis edilmiştir.