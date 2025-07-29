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        Konya'da apartmanda çıkan yangın söndürüldü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.07.2025 - 16:56 Güncelleme: 29.07.2025 - 16:56
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        Konya'da apartmanda çıkan yangın söndürüldü
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        KONYA(AA) - Konya'nın Seydişehir ilçesinde apartmanda çıkan yangında 4 kişi dumandan etkilendi.

        Alaylar Mahallesi İsmail Hakkı Müftüoğlu Caddesinde bulunan apartmanın birinci katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında dumandan etkilenen 4 kişi Seydişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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