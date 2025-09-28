Habertürk
        Beyşehir'den kısa kısa

        Konya'da yaşayan huzurevi sakinleri, Beyşehir ilçesinde düzenlenen kampa katıldı.

        Giriş: 28.09.2025 - 16:11 Güncelleme: 28.09.2025 - 16:11
        Konya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile Konya Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından Meliha Ercan Huzurevi ve Dr.İsmail Işık Huzurevi sakinlerine yönelik Beyşehir’de kamp etkinliği düzenlendi.

        Beyşehir Gölü kıyısındaki Atabey Gençlik Merkezi’nde gerçekleştirilen iki günlük kampa katılan huzurevi sakinleri, keyifli anlar yaşadı.

        - Beyşehir'de kahvehaneler çiftçilere eğitim yuvası oldu

        Beyşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ilçede yürüttüğü çiftçi eğitim faaliyetlerini sürdürüyor.

        Kahvehanelerde bir araya gelen çiftçiler, ziraat mühendislerinin kendileri için aktardığı bilgi paylaşımından istifade ediyor.

        Beyşehir Tarım ve Orman Müdürlüğünün bu kapsamda çiftçi eğitimi düzenlediği son yerleşim merkezleri Karaali, Yenidoğan, Akburun ve Avdancık mahalleleri oldu.

        Mahalle sakini çiftçilerle tarımsal üretim planlaması kapsamında düzenledikleri eğitim toplantısında bir araya gelen görevliler, bilinçli üretim için farkındalık oluşturdu.

