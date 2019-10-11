Konya Serbest Muhasebeci Mali M\u00fc\u015favirler Odas\u0131 (SMMMO) Ba\u015fkan\u0131 Abdil Erdal, T\u00fcrk Silahl\u0131 Kuvvetleri taraf\u0131ndan ba\u015flat\u0131lan Bar\u0131\u015f P\u0131nar\u0131 Harekat\u0131 na ili\u015fkin, S\u0131n\u0131r\u0131m\u0131zda olu\u015fturulmaya \u00e7al\u0131\u015f\u0131lan ter\u00f6r koridorunu yok etme amac\u0131n\u0131 ta\u015f\u0131yan operasyon b\u00f6lgeye, bar\u0131\u015f ve huzurun egemen olmas\u0131n\u0131 sa\u011flayacakt\u0131r. Allah kahraman Mehmet\u00e7i\u011fimizin her daim yan\u0131nda olsun, ordumuzu muzaffer eylesin\u201d dedi. Ba\u015fkan Erdal a\u00e7\u0131klamas\u0131nda, \u201cT\u00fcrk Silahl\u0131 Kuvvetlerimizin s\u0131n\u0131r g\u00fcvenli\u011fimiz ve b\u00f6lgenin bar\u0131\u015f\u0131 i\u00e7in Suriye\u2019nin kuzeyine ba\u015flatm\u0131\u015f oldu\u011fu Bar\u0131\u015f P\u0131nar\u0131 Harekat\u0131\u2019n\u0131 sonuna kadar destekliyoruz. PKK\/PYD ve DAE\u015e gibi ter\u00f6r unsurlar\u0131 ile m\u00fccadele konusunda kararl\u0131l\u0131\u011f\u0131m\u0131zdan asla taviz vermeyece\u011fiz. Tarihi boyunca hep zafer kazanan \u015fanl\u0131 ordumuz Bar\u0131\u015f P\u0131nar\u0131 Harekat\u0131 ile F\u0131rat \u0131n do\u011fusunu da PKK\/YPG ve DEA\u015e ter\u00f6r\u00fcnden temizleyecek, b\u00f6lgeye bar\u0131\u015f, huzur ve istikrar getirecektir. T\u00fcrk milleti tek y\u00fcrek olarak dualar\u0131yla ordusunun, kahraman Mehmet\u00e7i\u011finin yan\u0131ndad\u0131r. Rabbim, Mehmet\u00e7i\u011fimizi muzaffer k\u0131ls\u0131n. Allah, kahraman askerlerimizi korusun, sa\u011f salim ailelerine kavu\u015ftursun. Vatan u\u011fruna canlar\u0131 pahas\u0131na b\u00f6lgede bulunan her Mehmet\u00e7i\u011fimize \u015f\u00fckranlar\u0131m\u0131 iletiyorum\u201d ifadelerini kulland\u0131.