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Literatüre girecek ameliyatla aşırı terlemeye çözüm

İHA

Konya'da geliştirilen bir yöntem sayesinde bireylerin sosyal yaşantısını etkileyen aşırı terleme rahatsızlığının önüne geçildi.

Literatüre girecek ameliyatla aşırı terlemeye çözüm

Konya’da geliştirilen bir yöntem sayesinde bireylerin sosyal yaşantısını etkileyen aşırı terleme rahatsızlığının önüne geçildi.
Birçok kişi hayatının her alanında terleme rahatsızlığıyla karşı karşıya kalabiliyor. Aşırı terleme rahatsızlığı bulunan bireyler ise sosyal hayata girmekte, diğer insanlarla sağlıklı iletişim kurmakta zorlanıyor. Özel Medova Hastanesinde gerçekleştirilen bir ameliyat ile bu rahatsızlığın önüne geçilebiliyor. Geliştirilen teknik sayesinde hastalarda terleme ortadan kalkarken, ameliyat sonrası vücutta komplikasyonlar oluşmuyor. Terlemeye sebep olan sinirlere müdahale edilmesiyle hasta ameliyattan sonra sağlığına kavuşuyor. Ameliyat bittikten yaklaşık 1 gün sonra ise taburcu olabiliyor.
Bölgesel aşırı terlemeyle ilgili mağdur olan hastaların sosyal ve psikolojik olarak mağduriyet yaşadıklarını belirten ve dünyada ilk defa yapılan terleme ameliyatını gerçekleştiren Özel Medova Hastanesi Göğüs Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Serdar Özkan, bu tür kişilerin topluma karışma sorunu yaşadıklarını, meslekleri ya da sosyal ortamları gereği terlemeden dolayı mağduriyetlerinin görüldüğünü belirtti. Op. Dr. Özkan, "Örneğin aşırı el terlemesi nedeniyle sınava girecek öğrenciler ya da sürekli başkalarıyla tokalaşması gereken meslek gruplarındaki kişiler bu fonksiyonlarını yerine getirememekten şikayetçiler. Aşırı terlemenin altında yatan bir sebep yok. Ortamın sıcaklığıyla ilgili bir terlemek değil. Sıklıkla psikolojik stres durumlarında terleme aşırı derecede artmakta. Yani birey kışın da terleyebiliyor, yazın da terleyebiliyor" dedi.

"Başarılı bir şekilde tedaviyi gerçekleştirmiş bulunmaktayız"
İki tip aşırı terleme bozukluğuyla karşılaştıklarını kaydeden Op. Dr. Özkan, "Birincisi bölgesel aşırı terleme dediğimiz el, koltuk altı ve yüz bölgesine izole aşırı terleme bozukluğu, ikincisi ise yaygın vücut terlemesiyle ortaya çıkan aşırı terleme bozukluğu. Bugüne kadar bölgesel aşırı terlemeyle ilgili ameliyatlar başarılı bir şekilde gerçekleştiriliyordu. Ancak yaygın gövde terlemesiyle alakalı bir tedavi yöntemimiz mevcut değildi. Aynı zamanda bölgesel aşırı terlemeyle ilgili ameliyat olan hastalarımızın yaklaşık yüzde 2 ile 15 arasında refleks terleme dediğimiz gövdenin başka yerlerinde göbek gibi, sırt gibi, kasık gibi bölgelerde aşırı terleme durumları ortaya çıkıyordu ameliyatın yan etkisi olarak. Bu tür durumlarda da sıklıkla bir tedavi olanağımız yoktu. Ancak geliştirdiğimiz ameliyat yöntemi sayesinde hem refleks terleme dediğimiz yan etkiyle ortaya çıkan durum hem de yaygın vücut terlemesi olarak gördüğümüz olgularda başarılı bir şekilde tedaviyi gerçekleştirmiş bulunmaktayız" şeklinde konuştu.

"Başarı oranı yüzde 100"
Nöromonitörizasyon cihazı kullanılarak aşırı terleme sorununun çözüldüğü bu ameliyatın dünyada ilk defa kendileri tarafından gerçekleştirildiğini vurgulayan Op. Dr. Özkan, "Nöromonitörizasyon cihazı normalde beyin cerrahisi tarafından, ortopedi tarafından kullanılan, ameliyatlarda sinir hasarının önlenmesine yönelik olarak kullanılan bir yöntem. Biz bu yöntemi terlemeye yol açan sinirlerin tespiti ve haritalandırılması aşamasında kullandık. Dolayısıyla gereksiz yere müdahale ya da yanlış yere müdahale gibi sorunların tamamen önüne geçildi. Hedefe yönelik olarak sinirin tespiti, işaretlenmesi ve müdahalesi nöromonitörizasyon cihazı sayesinde sağlıklı bir şekilde başarıldı. Başarı oranı yüzde 100. Hem refleks terleme mağdurları hem de yaygın vücut terlemesiyle ilgili mağdur olan hastalar bu ameliyattan çok fayda göreceklerdir" ifadelerini kullandı.

"Uykudan uyanıp 5 sefer çamaşır değiştirdiğim oldu"
Yaklaşık 30 yıldır aşırı terleme problemiyle mücadele eden ve 12 yıl önce bu şikayetiyle ilgili ilk ameliyatını olan 41 yaşındaki Muammer Türkmen, "Bu aşırı terleme problemini ben 11 yaşından beri çekiyorum. 12 yıl önce Konya Numune Hastanesine şikayetimden dolayı başvurdum. Ameliyat dediler, ameliyat oldum. Ameliyattan 3 sene sonra şikayetim geçmedi. Tekrar bu şikayetten dolayı başvuru yaptım. Tekrar ameliyat dediler. Tabii bu ameliyatlardan sonra terlemem git gide sıklaştı. Benim bir gecede uykudan uyanıp 5 sefer çamaşır değiştirdiğim oldu. Toplum içine doğru düzgün giremiyordum. Ameliyatımız başarılı geçtiği için şuan hiçbir riski yok. Üzerinden 1015 gün geçmesine rağmen şuan çok iyiyim. Herhangi bir terleme yok, sadece alında bir terlemem var. Hocama güveniyorum her zaman için. Keşke daha önce tanısaydım hocamı" diye konuştu.

KONYA

10 Kasım 2019 Pazar

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