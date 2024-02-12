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        Konya'da 3 düzensiz göçmenin yakalandığı aracın sürücüsü tutuklandı

        Konya'da kovalamaca sonucu durdurulan araçta 3 düzensiz göçmen yakalandı, sürücü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.02.2024 - 11:07 Güncelleme: 12.02.2024 - 11:07
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        Konya'da 3 düzensiz göçmenin yakalandığı aracın sürücüsü tutuklandı
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        Konya'da kovalamaca sonucu durdurulan araçta 3 düzensiz göçmen yakalandı, sürücü tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, Kent Güvenlik Yönetimi Sistemi (KGYS) kameralarından, bir hafif ticari aracın kente giriş çıkış yoğunluğundan şüphelendi.

        Ekipler, Yeni İstanbul Caddesi'ndeki uygulama noktasında aracı durdurmak istedi. Polisin "dur" ihtarına uymayan aracın sürücüsü kaçmaya başladı.

        Kovalamaca sırasında tramvay yoluna girerek lastikleri patlayan araçtaki 4 kişi, yaya olarak kaçmaya devam etti.

        Takibi sürdüren polis, kısa süre sonra şüphelileri gözaltına aldı.

        Göçmen kaçakçısı olduğu ve ülkeye giriş yasağı bulunduğu tespit edilen sürücü, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        Araçtaki 3 düzensiz göçmen ise sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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