Konya'da 3 düzensiz göçmenin yakalandığı aracın sürücüsü tutuklandı

Araçtaki 3 düzensiz göçmen ise sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Göçmen kaçakçısı olduğu ve ülkeye giriş yasağı bulunduğu tespit edilen sürücü, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kovalamaca sırasında tramvay yoluna girerek lastikleri patlayan araçtaki 4 kişi, yaya olarak kaçmaya devam etti.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, Kent Güvenlik Yönetimi Sistemi (KGYS) kameralarından, bir hafif ticari aracın kente giriş çıkış yoğunluğundan şüphelendi.

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