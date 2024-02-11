Husumetlisini silahla yaraladı, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı

KONYA'nın Seydişehir ilçesinde Sefer Ö., husumetlisi Harun K.'yi (41), tüfekle ateş ederek ayaklarından yaraladı. Saldırının ardından kendisini bekleyen otomobille kaçan Sefer Ö.'nün peşinden koşan Harun K.'nin babası Mehmet K. de tüfekle ateş etmek isterken yere düştü. Saldırı anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Olay, saat 15.45 sıralarında Hacı Seyit Ali Mahallesi'ndeki sokakta meydana geldi. Harun K., babası Mehmet K.'nin kullandığı otomobille evlerinin önüne geldi. Bu sırada aynı sokakta başka bir araçta bekleyen aralarında borç- alacak nedeniyle husumet bulunan Sefer Ö., tüfekle otomobilden inen Harun K.nın ayaklarına peş peşe ateş etti. Yaralanan Harun K., kaçmak isterken yere düştü. Sefer Ö. de ateş etmeye devam etti. Yerden kalkan Harun K., koşarak kaçmaya çalıştı. Sefer Ö. de kendisini bekleyen otomobile binmek isterken, bu kez Harun K.'nın babası Mehmet K., otomobilden aldığı tüfekle ateş etmek isterken yere düştü. Sefer Ö. de bindiği otomobille olay yerinden kaçtı. Saldırı anı ise güvenlik kamera kayıtlarına yansıdı. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Ambulansla Seydişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralı Harun K., ilk müdahalesinin ardından Konya'daki başka hastaneye sevk edildi. Saldırıyı gerçekleştiren Sefer Ö. de kısa sürede polis tarafından yakalandı. Soruşturma sürdürülüyor.