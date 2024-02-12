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        Konya merkezli FETÖ operasyonunda 6 şüpheli yakalandı

        Konya merkezli 5 ilde FETÖ'ye yönelik operasyonda 6 zanlı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.02.2024 - 11:04 Güncelleme: 12.02.2024 - 11:04
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        Konya merkezli FETÖ operasyonunda 6 şüpheli yakalandı
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        Konya merkezli 5 ilde FETÖ'ye yönelik operasyonda 6 zanlı gözaltına alındı.

        Konya Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturmaları kapsamında örgütün Türk Silahlı Kuvvetleri mahrem yapılanmasında görev aldığı iddia edilenlerle ilgili yakalama kararı çıkarıldı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Konya merkezli 5 ili kapsayan İstanbul, Diyarbakır, Kocaeli ve Zonguldak'ta eş zamanlı operasyon düzenlendi.

        Operasyonlarda 6 şüpheli gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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