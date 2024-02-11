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        MKE Ankaragücü Basın Sözsücü Aytekin: Galatasaray'a karşı kendi sahamızda oynayacağız

        MKE Ankaragücü Kulübü Basın Sözcüsü Hüseyin Aytekin, "Şu an yaşadığımız en büyük sıkıntılardan biri, futbolun paydaşlarının Türkiye'deki futbolun kurumlarına, kurullarına olan güvenidir. Bu güvenin zedelenmesini istemiyoruz. Nasıl o gün Trabzonspor ile Gençlerbirliği futbolcuları o sahada oynadıysa, o sahanın çok daha ilerisinde bakım yapıldıktan sonra çok daha iyi durumdaki sahada, Ankaragücü ve Galatasaray da o sahada mücadelesini yapacaktır. Bu konunun tartışılmasını hiç doğru bulmuyorum" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.02.2024 - 19:08 Güncelleme: 11.02.2024 - 19:08
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        MKE Ankaragücü Basın Sözsücü Aytekin: Galatasaray'a karşı kendi sahamızda oynayacağız
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        MKE Ankaragücü Kulübü Basın Sözcüsü Hüseyin Aytekin, "Şu an yaşadığımız en büyük sıkıntılardan biri, futbolun paydaşlarının Türkiye'deki futbolun kurumlarına, kurullarına olan güvenidir. Bu güvenin zedelenmesini istemiyoruz. Nasıl o gün Trabzonspor ile Gençlerbirliği futbolcuları o sahada oynadıysa, o sahanın çok daha ilerisinde bakım yapıldıktan sonra çok daha iyi durumdaki sahada, Ankaragücü ve Galatasaray da o sahada mücadelesini yapacaktır. Bu konunun tartışılmasını hiç doğru bulmuyorum" dedi.

        MKE Ankaragücü Basın Sözcüsü Hüseyin Aytekin, deplasmanda oynanan Konyaspor maçının ardından açıklamalarda bulundu. Aytekin, Süper Lig'in 26'ncı haftasında Galatasaray ile yapacakları maçı kendi sahalarında oynayacaklarını belirterek, şunları söyledi:

        ''Evet zemin çok tartışılıyor ama net bir şekilde ifade etmem lazım. Normalde biliyorsunuz üç karşılaşma oynandı, 4-5 gün içerisinde. Ardından bir Trabzonspor-Gençlerbirliği mücadelesi vardı. Üç karşılaşmadan sonra TFF ayın 7'sinde Eryaman Stadı'na bir denetim yaptırdı.  Denetimin sonunda da Trabzonspor-Gençlerbirliği karşılaşmasını 1 gün sonra orada oynattı. Şu an 9 günlük bir ara var. Çok ciddi bir çalışma yapılıyor. Sahanın o günün çok ilerisinde olacağı kesin. O gün o sahada onay veren Türkiye Futbol Federasyonu. 9 gün dinlenmiş bir saha ve çok sıkı bir bakımı yapıldı. Ankara'da şu an hava şartları aynı bugün Konya'daki gibi çok da iyi gidiyor. Bu nasıl bir tartışma konusu oluyor. Açıkçası bu konuda da şaşkınız. Bu konunun bir yerlere çekilmesini istemiyoruz. Biz o gün 20 bin seyircimizle o sahada kendi sahamızda Galatasaray'a karşı oynayacağız. Manipüle edilmesini istemiyorum.''

        Saha zeminin tartışmalarını doğru bulmadığını ifade eden Aytekin, ''Şu an yaşadığımız en büyük sıkıntılardan biri, futbolun paydaşlarının Türkiye'deki futbolun kurumlarına, kurullarına olan güvenidir. Bu güvenin zedelenmesini istemiyoruz. Nasıl o gün Trabzonspor ile Gençlerbirliği futbolcuları o sahada oynadıysa, o sahanın çok daha ilerisinde bakım yapıldıktan sonra çok daha iyi durumdaki sahada, Ankaragücü ve Galatasaray da o sahada mücadelesini yapacaktır. Bu konunun tartışılmasını hiç doğru bulmuyorum" diye konuştu. 

        GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

        - Hüseyin Aytekin'in açıklamaları

        DHA-Spor - Türkiye-Konya - Salih BÜYÜKSAMANCI

        2024-02-11 19:02:19

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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