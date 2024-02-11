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        Futbol: Trendyol Süper Lig

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.02.2024 - 17:06 Güncelleme: 11.02.2024 - 17:06
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        Futbol: Trendyol Süper Lig
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        Stat:MEDAŞKonya Büyükşehir

        Hakemler: Direnç Tonusluoğlu, Abdullah Bora Özkara, Emir Eray Eyisoy

        TÜMOSAN Konyaspor: Slowik, Ahmet Oğuz, Damjanovic, Uğurcan Yazğılı, Guilherme, Soner Dikmen, N'Zonzi, Prip, Cicaldau, Ethemi, Cikalleshi

        MKE Ankaragücü: Bahadır Han Güngördü, Kazımcan Karataş, Kitsiou, Radakovic, Mujakic, Pedrinho, Tolga Ciğerci, Ali Kaan Güneren, Cephas, Morutan, Sowe

        Gol: Dk. 38 Prip (TÜMOSAN Konyaspor)

        Sarı kart: Dk. 22 Damjanovic (TÜMOSAN Konyaspor)

        KONYA

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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