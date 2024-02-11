Futbol: Trendyol Süper Lig
Stat:MEDAŞKonya Büyükşehir
Hakemler: Direnç Tonusluoğlu, Abdullah Bora Özkara, Emir Eray Eyisoy
TÜMOSAN Konyaspor: Slowik, Ahmet Oğuz, Damjanovic, Uğurcan Yazğılı, Guilherme, Soner Dikmen, N'Zonzi, Prip, Cicaldau, Ethemi, Cikalleshi
MKE Ankaragücü: Bahadır Han Güngördü, Kazımcan Karataş, Kitsiou, Radakovic, Mujakic, Pedrinho, Tolga Ciğerci, Ali Kaan Güneren, Cephas, Morutan, Sowe
Gol: Dk. 38 Prip (TÜMOSAN Konyaspor)
Sarı kart: Dk. 22 Damjanovic (TÜMOSAN Konyaspor)
KONYA
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