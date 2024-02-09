Konyaspor, Teenage Hadebe'yi renklerine bağladı

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 28 yaşındaki Zimbabweli stoper Hadebe, MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda gerçekleştirilen ve yönetim kurulu üyesi Nuri Kaymak'ın hazır bulunduğu törende sözleşmeye imza attı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.